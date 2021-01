La star de Love Island, Zara Holland, doit comparaître devant un tribunal de la Barbade pour avoir prétendument enfreint les lois sur les coronavirus, a déclaré la police.

La mannequin et ancienne Miss Grande-Bretagne, qui est apparue dans l’émission télévisée à succès en 2016, a tenté de quitter le pays alors qu’on lui avait dit de s’isoler après son arrivée, a déclaré la police royale de la Barbade à Sky News.

Selon les médias locaux, le petit ami de 25 ans avait été testé positif pour COVID-19[feminine et est en quarantaine.

Image:

La star de Love Island est arrivée sur l’île le 27 décembre. Pic: AP



Elle doit comparaître devant le tribunal mercredi et pourrait faire face à une lourde amende ou même à une peine de prison, selon les rapports. Plus de 1700 personnes ont signé une pétition en ligne demandant que la star soit emprisonnée.

Dans un communiqué, le sergent Michael Blackman de la station de la Barbade a déclaré que Holland, 25 ans, était arrivé sur le Caraïbes île le 27 décembre et a été testé pour le coronavirus le lendemain. Elle a été chargée de rester à l’hôtel Sugar Bay à Hastings, a-t-il dit, jusqu’à ce que les résultats soient connus.

Le 29 décembre, on a découvert qu’elle était partie sans permission, a déclaré l’officier. Elle a ensuite été interceptée à l’aéroport international Grantley Adams, tentant apparemment de partir.

le Love Island La star a reçu une convocation le 2 janvier et comparaîtra mercredi devant le tribunal de première instance du district A, selon le communiqué.

On ne sait pas si le petit ami de Holland, Elliott Love, fait également face à des accusations.

La police n’a donné aucune information à son sujet ni déclaré qu’il avait été arrêté pour une infraction quelconque.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Nous soutenons un homme et une femme britanniques après leur arrestation à la Barbade et nous sommes en contact avec leur famille ».

Dans un communiqué publié par Barbados Today, qui proviendrait d’un représentant de sa famille, Holland aurait décrit l’incident comme une « confusion et un malentendu massifs » et présenté ses excuses à « l’ensemble du pays de la Barbade ».

La déclaration disait: « Je travaille actuellement en étroite collaboration avec les autorités locales pour rectifier tout problème de ma part et publierai une mise à jour et une déclaration complète qui, à mon avis, est la seule bonne chose à faire au gouvernement et aux citoyens de la Barbade.

« Je suis un invité de cette île charmante depuis plus de 20 ans et je ne ferais jamais rien pour mettre en péril une nation entière que je n’ai que l’amour et le respect et qui m’a traité comme une famille. »

Les ressortissants britanniques travaillant ou voyageant à l’étranger doivent respecter les lois du pays dans lequel ils se trouvent et suivre les règles COVID.

Avec de grandes parties du Royaume-Uni maintenant au niveau 4, les gens ne peuvent voyager à l’étranger qu’avec une raison légalement autorisée de quitter leur domicile – bien que le 27 décembre, lorsque la Hollande a voyagé, les restrictions n’étaient pas aussi strictes.

Sky News a tenté de contacter les représentants des Pays-Bas pour obtenir leurs commentaires.