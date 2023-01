La star de Love Island vue en train de s’impliquer TRÈS avec les soldats d’un mouton dans une vidéo choquante

Le fervent fermier de LOVE Island, Will Young, n’est certainement pas dégoûté après avoir été enregistré en train d’aider un mouton prolapsus dans la ferme de sa famille.

La sensation TikTok documente la vie à la ferme sur les réseaux sociaux et compte plus d’un million de followers.

Volonté du fermier

Will Young est une superstar de TikTok avec plus d’un million de followers[/caption] TVI

Will est à la recherche d’une femme[/caption]

Peut-être que sa vidéo la plus graphique le montre venant en aide à une brebis enceinte.

Tout en lavant son ventre exposé dans de l’eau salée à mains nues, il explique calmement : « Elle a un prolapsus et c’est très courant chez les brebis gestantes. C’est essentiellement lorsque l’utérus sort du vagin.

Après avoir repoussé le ventre du mouton à l’intérieur, il insère ensuite une cuillère rouge et l’attache en place pour éviter qu’un prolapsus ne se reproduise.

Ses partisans étaient à la fois impressionnés et un peu choqués.

L’un d’eux a écrit : “Rien n’aurait pu me préparer à voir cette vidéo.”

Un autre a posté: “Mon corps entier s’est contracté en regardant ça.”

Un troisième a dit: “Wow, c’était beaucoup. Traitement traitement .”

Le jeune homme de 23 ans, originaire du Buckinghamshire, troque cet hiver les champs des comtés d’origine contre les plaines d’Afrique du Sud.

Il déclare : « Ayant grandi dans une ferme, il a été assez difficile de concilier relations et travail. Love Island me donnera du temps loin de la ferme pour sortir uniquement et trouver l’amour. Je pense que je suis au moment de ma vie où je suis assez mûr pour aller chercher une femme.

Et il sera une présence apaisante dans la villa grâce aux compétences de méditation qu’il a acquises auprès d’un ex.

Il poursuit : « Chaque nuit, j’allume une bougie et je médite pendant 20 à 25 minutes. Une fille que je voyais m’a dit de méditer, j’ai essayé et j’ai adoré. J’ai arrêté de la voir et j’ai continué à méditer ! C’est une belle façon de réfléchir sur moi-même, en prenant une minute sur ma journée/semaine. C’est vraiment agréable et me prépare à une bonne nuit de sommeil. “

La confirmation de Will en tant que concurrent intervient après que la nouvelle animatrice Maya Jama a atterri en Afrique du Sud ce week-end, prête pour la soirée de lancement du 16 janvier.

Les températures grimperont jusqu’à la barre des 30 degrés alors que les concurrents échangent la Grande-Bretagne froide contre des climats plus chauds.

Les patrons de Love Island ont abandonné la villa précédente pour cette série et installent les stars dans un manoir de luxe.

Le manoir tentaculaire est situé dans la rangée des millionnaires en Afrique du Sud et dispose d’une énorme piscine et même d’un foyer traditionnel.