La star de Love Island, Tasha Ghouri, révèle un revirement surprise de sa carrière un an après le spectacle

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, a révélé une nouvelle carrière surprenante : elle est désormais romancière.

Le superbe mannequin de 25 ans, apparu en dernier dans l’émission étéa écrit son propre livre.

Tasha Ghouri a écrit son premier livre[/caption] Getty

La star est devenue célèbre sur Love Island l’été dernier[/caption]

Tasha a déclaré à ses fans qu’elle s’était associée à l’auteur Lizzie Huxley-Jones pour créer une romance estivale sur une danseuse sourde.

Et il semble qu’elle n’ait peut-être pas cherché trop loin l’inspiration car elle était bien sûr danseuse avant de se rendre à la villa où elle a trouvé l’amour avec Andrew Le Page.

La partager heureuse nouvellesTasha a écrit : « Je suis tellement excitée de vous présenter HITS DIFFERENT – mon tout premier livre, écrit avec l’incroyable @littlehux !

« C’est une magnifique romance estivale sur Cassie, une danseuse sourde qui s’envole pour un été chaud à Ibiza. C’est une histoire sur la recherche de l’amour-propre et le fait de tomber amoureux qui est vraiment basée sur mes propres expériences personnelles et Cassie a des caractéristiques de moi !

« C’est donc super spécial et j’ai hâte de le partager avec vous tous ! Il sortira en juin 2024 chez @HotKeyBooks et est disponible en précommande dès maintenant via le lien dans ma bio ou dans votre librairie locale.

Tasha est née sourde et porte un implant cochléaire, un petit appareil électronique qui permet à ceux qui le portent de traiter le son et la parole, depuis l’âge de cinq ans.

Son invaliditéqu’elle qualifie de superpouvoir, a fait la une des journaux positifs et a rehaussé le profil de la communauté sourde dans les jours qui ont précédé l’émission.

Cependant, Tasha, qui a terminé quatrième, a expliqué à quel point elle avait du mal à lire sur les lèvres tout le temps dans la villa.

Elle sort avec Andrew depuis sa rencontre dans l’émission[/caption]