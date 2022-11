La star de Love Island suscite des rumeurs selon lesquelles elle remplacerait Olivia Attwood dans I’m A Celeb après avoir été repérée en Australie

Une star de LOVE Island a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils seraient sur le point de remplacer Olivia Attwood dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2019 – a pu être vue en train de poser en Australie sur un cliché Instagram.

Joe Garratt s’est rendu sur son Instagram mardi après-midi pour montrer une photo de lui-même câliné avec un koala lors d’un voyage Down Under.

Il a déclenché une frénésie de la part de ses fans qui étaient certains qu’il s’agissait d’une “photo promotionnelle” avant qu’il n’apparaisse sur I’m A Celeb.

Ses partisans étaient convaincus que la star de la télévision avait été transportée par avion à Oz afin de remplacer sa compatriote star de Love Island, Olivia, 31 ans.

L’île a été forcée de quitter son temps sur I’m A Celeb après seulement 24 heures après un “drame médical” au camp hier.

Joe, 25 ans, pouvait être vu souriant largement pour la caméra dans un grand chapeau de seau bleu alors qu’il visitait le zoo d’Australie, tenant un koala.

“Citoyenneté australienne en attente”, a-t-il sous-titré le message, alors que ses fans inondaient la section des commentaires pour lui demander pourquoi il était à Oz.

“Pourquoi ai-je pensé que c’était une photo promotionnelle pour vous entrant dans I’m A Celeb”, a demandé Belle Hassan, une autre star de Love Island, aux côtés d’emojis rieurs.

« Joe est dans la jungle ? » une seconde a sonné, à laquelle Joe a répondu: “Envoyez-moi là-bas!”





“J’aimerais que tu puisses entrer dans I’m A Celebrity, j’adorerais ça”, a ajouté un troisième, alors que Joe répondait à côté d’un emoji haussant les épaules: “Je suis partant.”

Cela survient après qu’Olivia Attwood a été forcée de quitter la jungle, après avoir été obligée de se retirer pour des raisons médicales.

L’équipe médicale a jugé qu’il n’était “pas sûr” pour Olivia de retourner au camp – mais dans un message crypté ce soir, son représentant a déclaré: “Vous entendrez la vérité d’elle en temps voulu.”

Écrivant sur l’histoire Instagram d’Olivia, un porte-parole de «Team Liv» a écrit: «Dire qu’Olivia a le cœur brisé serait un euphémisme.

“Elle rêvait de faire I’m A Celebrity depuis des années, et aimait absolument chaque seconde de la série et se lançait dans la jungle les pieds devant (comme nous savions qu’elle le ferait).

« Cependant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, son voyage a été écourté. Votre soutien et vos aimables paroles ont signifié le monde absolu pour elle, maintenant autant qu’il l’a toujours fait.

“Vous entendrez la vérité d’Olivia en temps voulu et elle sera de retour sur vos écrans dans la nouvelle année.”