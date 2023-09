La star de Love Island suscite des inquiétudes concernant la rupture d’un lit d’hôpital alors qu’elle révèle qu’elle se fait opérer

La star de LOVE Island, Montana Brown, a révélé qu’elle était à l’hôpital aujourd’hui pour subir une intervention chirurgicale.

L’ancienne star de Love Island, 27 ans, a partagé une photo d’elle hôpital au lit aujourd’hui alors qu’elle s’habillait, aux côtés de son fils Jude.

Alors que Jude se démenait, Montana a plaisanté : « Quel beau massage avant l’opération. Merci Jude.

Montana n’a pas expliqué ce qui n’allait pas – laissant les fans inquiets.

La favorite de télé-réalité a accueilli son premier enfant il y a à peine trois mois avec son fiancé Mark O’Connor.

Depuis, la star partage son voyage dans maternité sur les réseaux sociaux.

Plus tôt ce mois-ci, elle a raconté comment elle avait fondu en larmes lors de l’opération de son fils Jude pour libérer son frein de langue.

Dans une ambiance émotionnelle Instagram post, elle a parlé aux fans de l’état de son bébé, où la bande de tissu attachant la langue au plancher de la bouche est plus courte que d’habitude.

Cela peut donner à la langue une apparence en forme de cœur, mais peut également entraîner des difficultés à prendre le sein de la mère au cours du processus. allaitement maternel processus, que Montana a déclaré avoir vécu.

Montana a déclaré : « Nous avons eu une consultante en lactation hier et elle était incroyable en fait et je suis vraiment contente de l’avoir vue.

« Jude est muet, et je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’elle me dise qu’il était muet.

« J’ai eu quelques problèmes d’allaitement. Juste avec le fait que ça a été assez pénible depuis le début et ça explique évidemment ça.

« Il a également une attache pour les lèvres, que nous n’avons pas remarquée, donc cela l’empêche de prendre correctement le sein.

« Et donc il va devoir le faire graver au laser. Et je ne sais pas (pourquoi), mais cela me bouleverse vraiment.