La star de Love Island s’ouvre sur la lutte contre la célébrité et dit “J’aurais aimé que les gens ne sachent pas qui j’étais”

Une star de LOVE Island s’est ouverte sur sa lutte avec la célébrité et a déclaré qu’il souhaitait que “les gens ne sachent pas qui j’étais”.

Jake Cornish est apparu dans l’émission de téléréalité ITV2 en 2021.

Le candidat de One Love Island s'est ouvert sur la lutte pour faire face à la célébrité après son apparition dans l'émission de téléréalité

Jake Cornish, 25 ans, a révélé qu'il souhaitait que les gens ne sachent pas qui il était

Pendant son temps dans l’émission, les téléspectateurs ont regardé le beau gosse s’associer à Liberty Poole.

Le couple a eu des partenaires différents pendant un certain temps dans la villa, mais s’est finalement reconnecté.

Cependant, à peine deux semaines avant la finale, Liberty a largué Jake et ils ont radicalement quitté la série.

Maintenant, Jake, 25 ans, a révélé qu’il souhaitait que les gens ne sachent pas qui il était.

S’adressant exclusivement à The Sun, l’ancien insulaire a déclaré: “C’est bien d’être sous les feux de la rampe et que les gens vous parlent et ce genre de choses, mais parfois vous pensez” J’aimerais que les gens ne me connaissent pas “pour que vous puissiez simplement vous détendre.”

Depuis son passage sous les feux de la rampe, il a ouvert trois entreprises : une entreprise de literie et de matelas, une entreprise de mobilier d’extérieur et une entreprise de promotions également.

Il a dit que cela “me tient occupé” mais a également taquiné qu’il ferait bientôt revenir une télévision – mais était réticent à donner plus de détails.

Il a dit : « Vous me reverrez bientôt sur votre télé. C’est différent. Mais aucun commentaire sur ce que ça va être pour l’instant.

Bien que Jake ait déclaré qu’il ne parlait manifestement pas à Liberty depuis leur séparation de choc, il est resté en contact avec d’autres candidats.

“Je parle aux gars et à quelques filles de temps en temps mais je ne parle pas à Liberty”, a-t-il révélé.

Le garçon de Weston-super-Mare a précédemment partagé une série de photos d’entraînement exténuantes après être allé au gymnase.

Jake avait l’air radicalement différent alors qu’il exposait son pack de six, montrant sa nouvelle silhouette.

