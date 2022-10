La star de Love Island s’est précipitée à l’hôpital et passe la nuit dans A&E après un méchant accident

La star de LOVE Island, Georgia Townend, s’est précipitée à l’hôpital la nuit dernière après s’être tranché le pouce.

La favorite de la télé-réalité a été terrifiée après qu’elle n’ait pas pu arrêter le saignement à la maison et a été forcée de demander de l’aide – ce qui l’a obligée à passer la nuit dans A&E.

Expliquant ce qui s’est passé, Georgia a dit à ses abonnés : « Je déteste aller chez le médecin, à l’hôpital, aux urgences, etc., j’ai l’impression de perdre leur temps, mais je me suis ouvert le pouce et ça saigne sans arrêt depuis littéralement des heures.

« J’y suis devenu assez attaché au fil des ans, donc ça ne s’est pas effondré.

“Je suis actuellement campé dans A&E pour le prévisible, envoyer de l’aide, envoyer des câlins, envoyer de la patience.”

Elle a ensuite mis à jour ses fans: “Quatre heures plus tard, tout bandé.”

Mais ce n’était pas une expérience entièrement douloureuse, comme l’a ajouté Georgia : « Un grand bravo à mes nouveaux amis, Charlotte, Doug et Jodie, que j’ai rencontrés à A&E et avec qui j’ai passé toute la soirée.

“Je connais à peu près l’histoire de toute leur vie maintenant.”

Georgia est brièvement apparue sur Love Island l’année dernière, mais a repris son travail de responsable marketing peu de temps après.

Pendant son temps dans la série, Georgia a rompu avec la convention et a cessé d’essayer de greffer les gars après que sa romance naissante avec Hugo Hammond se soit effondrée.





Bien qu’en fin de compte, cela l’ait chassée de l’île, elle est restée fidèle à elle-même et est partie sans rancune.

Bien que son séjour dans la villa ait été de courte durée, la popularité de Georgia a grimpé en flèche à son retour chez elle alors que de plus en plus de personnes découvraient sa personnalité amusante via ses comptes de médias sociaux.

Il y avait même une clameur pour qu’elle succède à Laura Whitmore en tant qu’animatrice d’Aftersun après un épisode de retrouvailles mouvementé.