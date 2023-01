La star de Love Island semble méconnaissable dans un selfie de retour alors que nous révélons les transformations radicales de la villa des favoris de l’émission

Un NOUVEAU lot de singletons parfaitement plumés et lissés se dirige vers la villa Love Island la semaine prochaine.

Toute la programmation a été publiée – et est pleine de jeunes choses sexy qui espèrent trouver l’amour dans la villa.

TVI

Le sosie de Michelle Keegan, Olivia Hawkins, se dirige vers la villa Love Island[/caption]

Parmi eux se trouve le double du corps de Michelle Keegan, Olivia Hawkins, qui avait l’air très différente avant sa métamorphose de Love Island.

Elle n’est pas la seule, avec toute une série de candidats au fil des ans qui s’assurent qu’ils ont gonflé, aminci ou teint leurs cheveux juste à temps pour leurs débuts à la télévision.

Nous révélons les autres stars de Love Island qui avaient l’air très différentes avant de devenir célèbres…

Faye Hiver

Facebook/Rex

Faye Winter avait des produits de comblement des lèvres, des implants mammaires et du Botox avant Love Island[/caption]

Faye Winter s’est maintenant fait retirer la majeure partie de son remplissage, mais lorsqu’elle est entrée sur Love Island en 2021, elle avait une très grosse moue.

La star de télé-réalité était également très ouverte sur ses procédures cosmétiques, révélant qu’elle avait eu des produits de comblement des lèvres, des implants mammaires et du Botox.

Mais sur les photos avant le spectacle, Faye a l’air totalement différente.

Posant avec sa sœur sosie Joanne, Faye pouvait être vue en train de sourire et de poser pour des selfies lors d’une soirée entre filles.

Bien que toujours clairement fan de tout ce qui est glamour, son look était beaucoup plus naturel et ses lèvres sensiblement plus fines.

Cour Millie

Facebook/Rex

Millie Court avait les cheveux bruns avant de gagner Love Island[/caption]

La gagnante de 2021, Millie Court, arbore un bob blond platine très chic depuis qu’elle est sous les yeux du public.

Mais ce n’était pas toujours le cas, comme l’a montré une photo de famille prise en 2015.

La mère de Millie, Esme, a partagé une photo debout entre Millie et la sœur de Millie, Jessie.

Et Millie avait les cheveux châtain foncé plutôt qu’un barnet blond.

Megan Barton Hanson

Gazouillement/Rex

Megan Barton Hanson aurait dépensé 40 000 £ en procédures cosmétiques[/caption]

Lorsque Megan Barton Hanson est entrée dans la villa Love Island en 2018, elle a été absolument séduite par son look époustouflant.

Mais des images sont apparues d’elle ayant l’air extrêmement différente quand elle était plus jeune – après avoir dépensé 40 000 £ en chirurgie esthétique.

Megan a déclaré qu’elle avait subi sa première intervention chirurgicale à l’âge de 17 ans, se faisant épingler les oreilles après des années d’intimidation à l’école.

Elle a également choisi de subir une rhinoplastie juste avant d’approcher son 20e anniversaire.

En plus de cela, Megan s’est également fait injecter un produit de remplissage sur les lèvres et a terminé sa procédure finale avec un travail de seins, lui permettant d’entrer dans la villa avec un tout nouveau look.

Molly Mae Hague

Instagram/Rex

Avant Love Island, la naturelle Molly-Mae Hague ressemblait plus à ce qu’elle fait maintenant[/caption]

Molly-Mae Hague a immédiatement tourné la tête de Tommy Fury lorsqu’elle est entrée dans la villa en 2019 – et est toujours avec lui maintenant, enceinte de leur premier enfant.

Mais la blonde au peroxyde avait l’air très différente auparavant, arborant des cheveux bruns naturels sur de vieilles photos.

Avant son passage à la télé, Molly-Mae s’est fait remplir les lèvres et la mâchoire, ainsi que des placages composites, qu’elle a maintenant tous retirés.

Et les vieilles photos la montrent beaucoup plus naturelle qu’elle ne l’était dans la villa – si quelque chose, plus comme elle le fait maintenant !

Maura Higgin

Instagram/Rex

Les lèvres de Maura Higgins étaient sensiblement plus fines avant Love Island[/caption]

La compagne de Molly-Mae, Maura Higgins, avait également l’air méconnaissable avant d’entrer dans la villa comme une bombe en 2019.

Sur les photos prises en 2012, la moue repulpée de Maura est nettement plus fine.

Sa silhouette est loin d’être aussi tonique que lorsqu’elle était sur Love Island non plus, et ses fesses sont plus plates.

Olivia Atwood

Instagram/Rex

Olivia Attwood a été ouverte sur la quantité de travail cosmétique qu’elle a eu[/caption]

Olivia Attwood a toujours été très ouverte et honnête sur le travail esthétique et la chirurgie qu’elle a fait.

C’est en fait Olivia qui a posté ses propres photos avant et après montrant à quel point elle avait l’air différente avant d’être dans la série 2017 de Love Island, et avant qu’elle ne découvre le remplissage.

Olivia a eu du remplissage pour les lèvres et du remplissage sous les yeux, ce qu’elle dit avoir «depuis des années».

Mais après avoir regardé en arrière sur son passage à Love Island, elle s’est fait enlever une partie de son remplissage de lèvre supérieure et a dit qu’elle avait pris “trop ​​loin”.

Ekin-Su Cülcüloğlu

Rex

Ekin-Su Culculoglu avait 1 200 £ de remplissage avant Love Island[/caption]

Ekin-Su Cülcüloğlu a été très ouverte sur le nombre de chirurgies esthétiques qu’elle a subies avant d’apparaître dans Love Island.

La gagnante de 2022 a détaillé obtenir 1 200 £ de remplissage sur son visage, 4 000 £ de placages et un travail de boob.

Et des photos d’elle ont émergé de ses journées à l’université alors qu’elle était dans la villa, si différente.

Non seulement ses cheveux caramel étaient beaucoup plus foncés dans les anciens clichés, mais tout son visage était méconnaissable.

André Le Page

Instagram/Rex

Andrew Le Page était plus musclé et avait les cheveux plus longs avant Love Island[/caption]

Alors que la plupart des gens prennent du volume avant d’aller à Love Island, Andrew Le Page a fait le contraire l’année dernière.

Sur les photos de 2016, la star de télé-réalité – qui sort toujours avec sa co-star Tasha Ghouri – a l’air beaucoup plus musclée, posant dans la salle de sport.

Mais ce n’est pas tout, car il avait aussi les cheveux longs, ainsi qu’une barbe, qu’il avait évidemment taillée pour le show.

Luca Bich

Rex

Luca Bish avait également les cheveux plus longs avant Love Island – et a fait poser des facettes[/caption]

La co-vedette d’Andrew’s Love Island, Luca Bish, avait également les cheveux longs avant le spectacle.

Dans une ancienne vidéo de l’ex de Gemma Owen, qui a été partagée sur TikTok, Luca est assis à l’arrière d’une voiture avec un look très différent.

La vidéo montre également que Luca et son ex-petite amie Sophie Floyd vont faire des placages ensemble en Turquie.

Jacques O’Neill

Rex

Jacques O’Neill a une barbe, un bronzage et un pack de six pour Love Island[/caption]

L’ancien joueur de rugby Jacques O’Neill a eu une lueur majeure dans le temps pour la série de Love Island de l’année dernière.

Des photos de lui jouant au rugby le montrent légèrement plus gros que le pack de six musclé qu’il avait dans l’émission.

Il a également réussi à se faire pousser la barbe, à se faire bronzer et à se faire mieux couper les cheveux avant son passage à la télévision.

Shaughna Phillips

instagram.com/shaughnaphillips

Shaughna Phillips a perdu quatre pierres avant Love Island[/caption]

Shaughna Phillips a révélé qu’elle avait perdu quatre pierres avant d’apparaître sur Love Island en 2020.

Mais elle a récemment admis qu’elle « était obsédée » par son poids et qu’elle n’était pas contente.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a déclaré: «Avant d’aller à Love Island, j’avais une relation très négative avec la nourriture et l’entraînement.

“J’étais comme un sergent instructeur, j’étais très discipliné, pas vraiment heureux et toujours très, très anxieux.”

La star de télé-réalité a partagé de nombreuses photos de son parcours de perte de poids, mais ce n’est pas tout ce qu’elle a changé sur elle-même avant le spectacle.

Shaughna a eu une augmentation mammaire avant Love Island, ainsi que des produits de comblement des lèvres.

Ève et Jess Gale

Rex

Eve et Jess Gale avaient l’air complètement différentes avant Love Island[/caption]

Lorsque les bombes blondes jumelles identiques Eve et Jess Gale sont entrées dans la villa Love Island en 2020, les mâchoires sont tombées.

Mais des images ont émergé d’eux si différents – et leurs cheveux bruns naturels n’étaient que le début.

Les filles ont été très ouvertes sur le travail qu’elles avaient fait avant le spectacle.

Partageant des vidéos de certaines de leurs procédures sur les réseaux sociaux, les filles ont eu un remplissage des tempes pour relever les sourcils, un remplissage des joues pour «ce look arraché» et des injections anti-rides.

Brad McLelland

@brad_mcclell/Instagram

Brad McLelland a complètement transformé son corps pour Love Island[/caption]

Brad McLelland a complètement transformé son corps dans les années qui ont précédé son inscription à Love Island en 2021.

Brad a documenté son changement corporel spectaculaire sur Instagram, révélant comment en seulement 10 semaines, il a éliminé sa graisse corporelle pour révéler une masse musculaire maigre.

Dans une interview avec The Sun, il a expliqué qu’il avait suivi un régime alimentaire basé sur le cycle des glucides, qui consistait à faire des allers-retours entre les jours riches en glucides et les jours faibles en glucides.

Montrant un impressionnant pack de huit alors qu’il se tenait debout dans son boxer, Brad était fier de ses résultats.