La star de Love Island semble méconnaissable cinq ans après son apparition dans l’émission

Une star de LOVE Island regarde des mondes loin de son apparition dans l’émission ITV2 cinq ans plus tard.

L’ancienne candidate à la téléréalité est devenue célèbre lorsqu’elle est entrée pour la première fois dans la villa en 2018 et s’est associée au Dr Alex George.

TVI

La star de Love Island est devenue célèbre pour la première fois lorsqu’elle est apparue dans la série 2018[/caption]

Maintenant, 5 ans plus tard, Grace Wardle semble méconnaissable alors qu’elle posait pour un adorable selfie avec son partenaire à la campagne dans son dernier post Instagram.

Ces jours-ci, elle porte un petit bob rose et vit une vie tranquille avec son petit ami et leur adorable toutou Ralph.

Elle a légendé le doux message: « Le cœur et le ventre sont bel et bien pleins. »

Contrairement à beaucoup de ses co-stars de Love Island, Grace n’a pas mené une vie sous les projecteurs et a plutôt repris son travail de coiffeuse.

Avant d’entrer dans la villa, Grace a dit à propos de son type : « Je ne pense pas pouvoir dire. Je ne peux pas mettre le doigt dessus et je ne le peux généralement pas avant d’avoir rencontré et côtoyé quelqu’un.

« J’ai 25 ans et ce serait bien de rencontrer quelqu’un qui veut quelque chose à long terme. Tant que nous ne gélifierons pas, je ne peux pas vraiment dire ce que je veux. Je suis assez ouvert d’esprit.

Après son bref passage dans l’émission, Grace a déclaré avoir été soumise à des commentaires cruels de la part de trolls des médias sociaux sur sa photo promotionnelle Love Island.

Grace a déclaré: «J’étais un peu bouleversée par les photos qu’ils ont décidé de mettre en avant parce que je suis presque sûr qu’il y en avait de plus belles et qu’ils ont choisi les pires.

«Alors quand je suis sorti et que j’ai vu les mèmes, je me suis dit:« OK, ça me fait me sentir un peu s *** ».

« Mais en même temps je me connais, ce n’est pas à ça que je ressemble. »

Avant de participer à l’émission, Grace travaillait dans son propre salon – Head Masters à Crystal Palace – et il ne lui a pas fallu longtemps pour revenir.

REX