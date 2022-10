La star de Love Island semble méconnaissable alors qu’elle se transforme en Joker pour Halloween

CETTE candidate de Love Island a subi une transformation spectaculaire pour Halloween alors qu’elle montre ses incroyables talents de maquillage.

Belle Hassan, 24 ans, s’est transformée en The Joker – le super-méchant de la franchise de films Batman – pour célébrer la saison effrayante.

Belle Hassan de Love Island s'est transformée pour Halloween

L’influenceuse, qui a trouvé la gloire dans la série 2015 de Love Island, a peint des sourcils verts épais, des yeux noirs dramatiques et a gribouillé les mots “ha ha ha” et “endommagé” sur son visage.

Belle a terminé son look avec le sourire rouge caractéristique du Joker, que le personnage a marqué de façon permanente sur son visage.

Les fans se sont déchaînés pour la transformation d’Halloween de Belle après qu’elle ait partagé une vidéo intelligente “avant et après”.

Les images sont réglées sur la musique Why So Serious, tirée du film The Dark Knight.

En le sous-titrant, Belle a écrit: “Jokerrrr #halloweenmakeup #jokermakeup.”

L’un des followers de Belle lui a dit : “Absolument magnifique !”

Un autre a ajouté un emoji de feu et a écrit: “J’adore ça!”

Ce n’est pas la première vidéo inspirée d’Halloween que Belle partage avec son armée de fans Instagram.

La semaine dernière, la maquilleuse professionnelle a posté une photo sanglante d’elle-même. Dans le claquement de doigts, elle a semblé arborer un nez gravement « blessé ».

Mais Belle – qui est la fille de l’acteur de Football Factory Tamer Hassan – a confirmé plus tard qu’il s’agissait simplement d’un maquillage intelligent, car les fans avaient commencé à exprimer leur inquiétude.

Belle a filmé un tutoriel en accéléré sur son look de Joker

Les fans sont sérieusement impressionnés par ses talents de maquillage