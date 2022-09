La star de Love Island révèle une nouvelle carrière surprenante un an après avoir trouvé la gloire dans la villa

La star de LOVE Island, Tyler Cruickshank, a révélé une nouvelle carrière surprenante un an après avoir trouvé la gloire dans la villa.

La star de télé-réalité, 27 ans, est surtout connue pour son passage dans l’émission de rencontres ITV2 en 2021.

La star de Love Island, Tyler Cruickshank, a révélé qu’il avait une toute nouvelle carrière à espérer alors qu’il terminait ses examens[/caption]

Tyler a fait tout le chemin de la finale avec Kaz Kamwi, mais s’est classé quatrième.

Avant d’entrer dans la villa, Tyler travaillait comme agent immobilier – et maintenant il a décidé qu’il voulait faire quelque chose de complètement différent.

S’adressant à Instagram, le beau gosse a participé à une séance de questions-réponses sur le cours qu’il suit pour devenir avocat.

Un fan a demandé: “Qu’est-ce que tu étudies?”

Tyler a expliqué : « Je termine mes études de droit, donc je prépare mon SQE qui prendra éventuellement la relève du LPC.

La star suit actuellement le cours de 20 semaines car cela “s’intègre parfaitement” à son mode de vie, et il passera ses examens au début de l’année prochaine.

Le mois dernier, c’était la première fois que Tyler révélait son changement de carrière.

Il a déclaré à ses abonnés Instagram : “Alors, comme certains d’entre vous le savent déjà, je voulais revenir en arrière et terminer mes études depuis un moment maintenant.





« Le droit est quelque chose qui me passionne énormément et j’ai toujours dit qu’un jour je voudrais revenir pour terminer ce que j’ai commencé.

Eh bien, ce moment est venu – je suis fier d’annoncer que je m’associe à @barbri_sqe pour entreprendre ma formation SQE.

“Je suis super excité par ce nouveau chapitre et j’ai hâte de partager mon voyage avec vous tous !”

Tyler est devenu célèbre l’année dernière dans la septième série de Love Island.

Il est entré dans la villa le jour 23 comme une bombe et s’est rapidement associé à Kaz.

Cependant, lorsque Casa Amor est arrivée, Tyler n’a pas pu détourner les yeux de Clarisse Juliette et a décidé de se recoupler avec elle.

Mais cela n’a pas duré longtemps car Tyler et Kaz ne pouvaient pas ignorer leur chimie brûlante.

Tyler a récemment révélé qu’il n’y avait qu’un seul gros mot interdit dans la villa.

“Lorsque nous disions des choses là-dedans, nous nous faisions souvent reprocher parce qu’elles n’étaient pas politiquement correctes”, a déclaré Tyler au Daily Star.

“Comme vous ne pouvez pas dire” chuchotements chinois “comme, je comprends mais c’est quelque chose qui vous échapperait de la bouche.”

« Vous ne pouvez pas dire le mot C non plus », a-t-il ajouté, avant de révéler les conséquences : « Vous êtes appelé à la cabane de plage et vous vous faites gronder.

« Vous ne pouvez pas faire d’accents non plus. J’essayais d’utiliser l’accent français et je n’étais pas très bon, c’est probablement pourquoi ils m’ont réprimandé.

Kaz et Tyler se sont classés quatrièmes de l’émission l’année dernière[/caption]

