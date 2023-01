La star de Love Island révèle une course secrète à l’hôpital après être tombée gravement malade en vacances

La star de LOVE Island, Andrea Bunker, a révélé qu’elle avait été forcée d’aller à l’hôpital après être tombée malade en vacances.

La femme de 30 ans a expliqué sa récente absence sur les réseaux sociaux alors qu’elle marquait le Nouvel An aujourd’hui – et a dit aux fans qu’elle allait enfin mieux.

Andrea a partagé: “Désolé d’être si silencieux. Je suis tombé très malade à mon retour du Sri Lanka, au point où j’ai dû me rendre aux soins d’urgence.

« Depuis, je me concentre sur mon amélioration à 100 %, tout en rattrapant ma famille et mes amis. Je me sens enfin mieux et je serai de retour au poste.

La favorite de la télé-réalité, qui était une bombe dans l’émission de la saison 7, a posté pour la dernière fois il y a plus d’une semaine de son voyage au Sri Lanka.

Elle écrivait à l’époque : « Je suis entrée dans la trentaine avec style. Je n’arrive pas à croire que c’est mon dernier jour au Sri Lanka et presque la fin de mon voyage d’anniversaire de 20 ans avec @charroserobyn. ça a été incroyable Sri Lanka .”

Andrea a été un énorme succès sur Love Island alors qu’elle se dirigeait vers Hugo Hammond, mais a fini par être rejetée.

Depuis qu’elle était dans l’émission, elle a trouvé l’amour avec un homme qu’elle pensait être “un rêve” jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il était en fait une star du porno gay.

AJ nous a dit : « C’était du porno extrême. Tout était avec des hommes et je pouvais voir aussi clairement que le jour que c’était lui.

“J’étais absolument mortifiée et je ne pensais pas que ça pouvait empirer, puis j’ai découvert ça. Il avait même demandé à un de mes amis homosexuels de lui envoyer des photos.

Bien qu’AJ n’ait pas renoncé à l’amour, elle a maintenant emprunté une nouvelle voie surprenante – se battre sur Celebrity MMA.

Elle a perdu son dernier combat contre la star d’OnlyFans, Elle Brooke, et a depuis déclaré qu’elle pensait que cela aurait pu être corrigé.