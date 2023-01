La star de Love Island révèle un trouble de l’alimentation et admet s’être “affamée pendant des jours”

L’ANCIEN Love Island Anton Danyluk a courageusement levé le voile sur ses luttes contre un trouble de l’alimentation.

Anton s’est fait connaître dans la série 2019 de l’émission de téléréalité ITV2 et a fait tourner les têtes avec son corps chamois.

Instagram

Anton Danyluk de Love Island a déjà lutté contre un trouble de l’alimentation[/caption] Rex

Mais dans une nouvelle interview, la star de télé-réalité a révélé qu’il “s’affamerait pendant des jours” dans le but de perdre du poids.

Anton, 28 ans, a déclaré à Goss.ie : “Je viens d’un milieu multiculturel, donc il y avait toujours de la bonne nourriture chez moi, et j’adorais ma nourriture.

« Puis, quand je suis arrivé au lycée, les enfants ont commencé à s’en prendre à moi. Vous savez comment sont les enfants, les enfants sont méchants.

Il a ajouté: “Ma confiance en moi était au plus bas, et je luttais vraiment contre la dépression et un trouble de l’alimentation.”

Anton a dit qu’il avait l’habitude de supplier sa mère Sherie-Ann d’écrire de fausses «notes de maladie» pour qu’il puisse manquer les cours de natation avec sa classe.

Mais réalisant que son fils avait des difficultés mentales, Sherie-Ann a inscrit Anton dans un gymnase et s’entraînait avec lui à 5h30 tous les jours.

Cela signifiait qu’Anton se sentait en contrôle de son corps et pouvait se mettre en forme en toute sécurité tout en renforçant sa confiance.

Anton, d’origine écossaise, est entré dans la villa pour la cinquième série de Love Island et a montré un impressionnant pack de six.

Depuis qu’il est devenu célèbre, il a poursuivi son parcours de remise en forme en ouvrant sa propre salle de sport et en se qualifiant en tant qu’entraîneur de fitness pour enfants et adultes.

Anton s’est considérablement renforcé et partage également des conseils et des recettes pour une alimentation saine sur son Instagram.

Plus particulièrement, cependant, l’ancienne star de télé-réalité s’est maintenant associée à sa mère Sherie-Ann et a lancé une nouvelle application de bien-être pour enfants.

Appelée The Can-Do Crew, l’application “favorise la responsabilité, inspire des conversations saines sur les émotions et l’humeur, et encourage des choix de vie positifs, du régime alimentaire aux tâches ménagères”.

La mère et le fils ajoutent : “Notre objectif est de soutenir les enfants pendant ce que nous dirions être l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire récente pour les enfants.”

Rex

Instagram/@anton_danyluk

Le propriétaire de la salle de sport, Anton, est maintenant un instructeur de fitness pleinement qualifié[/caption] Instagram

Il a lancé une application de bien-être pour enfants avec sa mère Sheri-Ann[/caption]