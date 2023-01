La star de Love Island révèle un gain de poids après une bataille pour la santé mentale

Siannise Fudge de LOVE Island célèbre une étape importante de prise de poids après une bataille difficile avec sa santé mentale.

La star de télé-réalité, 28 ans, a reçu un diagnostic d’anxiété et de dépression sévères il y a environ un an et son poids a glissé de deux pierres.

Siannise, qui est apparue dans la série d’hiver 2020 de Love Island, souffrait depuis 12 mois avant de s’exprimer courageusement.

L’ancienne consultante en beauté a demandé l’aide de professionnels de la santé et a maintenant retrouvé un poids santé.

Partageant une photo d’elle-même en bikini noir, Siannise a dit à ses abonnés Instagram à quel point elle était «fière» de son rétablissement.

Siannise a déclaré: «Je suis tellement fière de mon parcours de prise de poids.

“A cette époque l’année dernière, j’avais un poids très insuffisant et maintenant j’ai retrouvé un poids santé !

« Ça m’a pris du temps mais j’ai réussi. Célébrez-vous et votre voyage toujours.

Siannise a fondu en larmes en juillet dernier alors qu’elle parlait pour la première fois de ses difficultés avec les fans.

Dans un message émouvant, elle a admis qu’elle luttait contre sa santé mentale depuis 12 mois.

Dire qu’elle “s’est enfin sentie prête à s’exprimer”, Siannise a expliqué: “Je sens que j’ai la responsabilité de partager cela parce que d’une manière ou d’une autre cela pourrait aider l’un d’entre vous et c’est tout ce que je veux de cela.

« Donner à quiconque souffre la conviction que vous pouvez surmonter les obstacles de la vie. L’année dernière, à cette époque, je souffrais d’anxiété et de dépression à huis clos.

“Cela m’a fait souffrir d’insomnie, de sautes d’humeur extrêmes et perdre deux pierres de poids.”

Siannise a poursuivi en expliquant qu’elle ne se reconnaissait pas « à la fois physiquement et mentalement » et que cela a commencé à affecter sa vie quotidienne.

La star a poursuivi: “J’étais peu sûre d’elle, j’ai perdu toute confiance en moi et je manquais d’amour en moi. Je ne pouvais pas supporter de me regarder dans le miroir car je ne me reconnaissais ni physiquement ni mentalement.

“Je me suis complètement perdu et je n’étais plus sûr de qui j’étais en tant que personne. Cela a affecté ma vie quotidienne, mon travail et mes relations avec mes amis et ma famille.

“J’avais l’impression de ne pas contrôler mon corps, je perdais tout intérêt pour les choses que j’aimais le plus et je trouvais impossible de socialiser.

“Je recevais des messages sur les réseaux sociaux me disant que je suis trop maigre, que j’ai besoin de manger des hamburgers et que j’ai dû me désabonner parce que te regarder me met mal à l’aise, ce qui m’a extrêmement déclenché.”

L’ancienne consultante en beauté a déclaré qu’elle était allée à l’hôpital et avait “supplié” les médecins de l’aider.

Ils lui ont dit que physiquement, elle allait bien mais, mentalement, elle souffrait d’une « anxiété sévère ».

Siannise a poursuivi : « Je suis allée deux fois à l’hôpital pour des contrôles, et pour quelqu’un qui est terrifié par les aiguilles, je les ai suppliés de prendre mon sang et de m’aider.

“Lorsque les médecins sont revenus avec mes résultats, ils m’ont assuré que tout était clair et qu’il n’y avait rien de mal physiquement avec moi et ils m’ont dit que je souffrais d’anxiété sévère.

“J’étais perdu, déprimé et en mauvaise santé, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai développé la force de travailler sur moi-même.”

Siannise a conclu son message en remerciant les fans pour leur soutien et en leur assurant qu’elle se sentait beaucoup mieux en elle-même.

La star, qui travaille maintenant comme influenceuse beauté, a également exhorté tous ceux qui ressentent la même chose à entrer en contact avec elle.

