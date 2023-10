La star de Love Island révèle qu’il retourne à son « travail normal » seulement deux mois après avoir rendu la série finale

Une star de LOVE Island a révélé qu’il retournait à son « travail normal » quelques semaines seulement après avoir atteint la finale de la série à succès.

Tyrique Hyde était un footballeur semi-professionnel avant de participer à l’émission de téléréalité. été.

Le milieu de terrain de Dartford, 24 ans, a décidé de reprendre sa carrière de footballeur.

Et le milieu de terrain de Dartford, 24 ans, a décidé de revenir à sa carrière de footballeur et a révélé le nouvelles sur les réseaux sociaux.

Assis sur l’herbe avec ses jambes en tir et portant un ballon de football bottesTyrique a écrit à ses abonnés : « La pré-saison commence maintenant. »

La belle star est devenue célèbre depuis qu’elle a quitté la villa, aux côtés de sa petite amie Ella Thomas.

Mais il semble qu’il envisage de jongler avec sa nouvelle renommée avec le football, après avoir publié le message révélateur. instantané.

Tyrique a également des racines de footballeur, son père étant Micah Anthony Hyde.

Micah a commencé le football très jeune, jouant aux côtés de David Beckham dans l’équipe de jeunes des Brimsdown Rovers.

L’ancien joueur de Premier League a pris sa retraite en 2012, avant de devenir entraîneur.

En dehors du terrain, certains fans de Love Island sont convaincus que Tyrique et Ella sont sur les rochers.

Cela survient après que le footballeur a révélé que les deux hommes avaient du mal à savoir où vivre.

Il a déclaré au podcast Not My Bagg : « Nous n’avons pas emménagé ensemble, nous avons rencontré un petit ralentisseur à ce sujet depuis.

« En gros, elle veut déménager à Londres, mais je suis un Essex garçon et j’adore l’Essex.

Il a ajouté : « C’est ce que je dis, l’un de nous doit faire des compromis… ou nous ne le faisons pas. »

Tyrique a poursuivi : « Avec moi et Ella, elle a beaucoup de fierté et j’ai beaucoup de fierté, tu sais, et je le veux à ma façon et elle le veut à elle.

Tentant de rassurer les fans, il a ajouté : « Mais nous sommes toujours bons.

« Nous ne discutons pas vraiment, nous sommes simplement en désaccord ou autre. »

Pourtant, les fans ont repris le commentaire et se sont demandé si les choses allaient vraiment bien entre le couple préféré des fans.

L’un d’entre eux a écrit sur Reddit : « Elle laisse derrière elle toute sa vie dans Écosse et il ne peut pas déménager à Londres, qui est à moins d’une heure ?

Un autre commentaire : « Ouais, Ella a déjà pris le plus grand engagement à mon avis. »

Les téléspectateurs de Love Island se sont demandé si les choses allaient vraiment bien entre le couple préféré des fans