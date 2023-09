La star de Love Island révèle qu’elle a vécu « un enfer de douleur » après un diagnostic de choc

La star de LOVE Island, Megan Barton Hanson, s’est confiée aux fans sur sa santé en déclarant : « Les cinq derniers jours ont été un enfer ».

Elle pense avoir été confrontée à la maladie inflammatoire pelvienne pour la première fois.

Sur une story Instagram, elle a déclaré : « Laquelle de mes reines a déjà souffert d’une maladie inflammatoire pelvienne ?

« Je n’en ai jamais entendu parler, mais je pense que c’est peut-être ma première expérience, je n’ai pas ressenti de douleur ou de fièvre comparable.

« Les 5 derniers jours ont été un enfer. »

La maladie inflammatoire pelvienne est une infection qui affecte les organes reproducteurs de la femme, comme l’utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. Cela peut entraîner des douleurs dans le bas du ventre, de la fièvre et d’autres inconforts.

Elle a déclaré : « Si vous avez un bon gynécologue basé dans l’Essex/Londres, faites-le-moi savoir ou donnez-moi des conseils ou des remèdes pour soulager la douleur et empêcher qu’elle ne se reproduise. »

Le joueur de 29 ans est devenu célèbre après être apparu sur Love Island. Couplé avec son compatriote Wes Nelson, le concurrent de Love Island, le couple a atteint la quatrième place de l’émission.

Après le spectacle, ils ont décidé de se séparer de leur relation.

Megan a également révélé qu’elle était bisexuelle et, plus récemment, a parlé d’être en couple avec une « fille sexy » et son petit ami.

Wes et Megan se retrouveront bientôt face à face car ils ont tous deux récemment rejoint le spin-off de Love Island, Love Island Games.

Une source nous a dit : « Wes s’est inscrit pour la série et est déjà en train de filmer – ça va être explosif quand il retrouvera Megan car il n’y a aucun amour perdu entre eux. »

