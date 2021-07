La star de Love Island révèle les secrets des coulisses de l’endroit où se trouvent les caméras cachées pour filmer à 4 heures du matin et ce que mangent les acteurs

La star de LOVE Island, Georgia Townend, a dévoilé les secrets des coulisses de l’émission de rencontres ITV2.

La Love Islander larguée s’est rendue sur son Instagram pour une longue période de questions-réponses avec ses fans qui voulaient connaître toutes les ragots de la série.

4 L’ancienne star de Love Island, Georgia Townend, a dévoilé les secrets des coulisses Crédit : @georgiatownend_/Instagram

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Elle s’est ouverte sur tout, de l’heure à laquelle ils mangent jusqu’à l’endroit où se cachent les caméras.

Georgia a révélé qu’il « ne fait pas vraiment noir » avant 23 heures à Majorque en été et que la plupart des scènes de nuit sont tournées bien après cette heure.

En fait, elle est arrivée à la villa à 3h30 du matin avec Tyler et Abigail et a été choquée de constater que les insulaires se retrouvaient coincés dans la nourriture.

En conséquence, les Love Islanders auraient « des nuits très tardives, mais des pauses le matin ».

Georgia a également expliqué aux fans comment la nourriture fonctionnait dans la série.

« Vous vous préparez le petit-déjeuner, vous pouvez donc utiliser n’importe lequel des ingrédients, comme des céréales, du pain grillé, du yaourt et des fruits », a-t-elle déclaré aux fans.

« Mais parce que nous nous sommes réveillés si tard, je n’ai jamais voulu prendre de petit-déjeuner parce que je savais que le déjeuner allait arriver. »

Georgia a ajouté: « Le déjeuner et le dîner seraient fournis par une agence de restauration. »

On leur disait alors que c’était dans le garde-manger et que les insulaires mangeaient sur « des chaises et une table pliantes ».

Georgia a dit qu’elle aimait la nourriture qui était « de la viande, du poisson et des salades ».

La raison pour laquelle ils ne filment pas les insulaires en train de prendre leurs gros repas, c’est parce qu’il « n’aurait pas l’air bien de voir tout le monde verser leur nourriture ».

Georgia a ajouté: « Et c’était le moment où nous échangerions notre batterie de microphone, donc certaines personnes ne sont pas sur leurs micros.

Elle a également expliqué à quel point les gens baissaient tellement leurs gardes, même s’ils sont filmés.

« Les caméras sont toutes intégrées dans les meubles de l’environnement, ce n’est pas comme si vous aviez un homme debout devant vous avec une grosse caméra », a-t-elle expliqué.

« C’est pourquoi les gens disent que vous ne remarquez pas qu’ils sont là. »

Les révélations de Georgia surviennent après qu’un autre ancien de Love Islanders a révélé que le casting avait un jour de congé par semaine après le tournage.

Selon la star de Love Island 2017, Kem Cetinay, les stars se rendent à la plage pendant leur jour de congé.

Love Island ne diffuse pas un nouvel épisode un samedi (au lieu de cela, il montre Unseen Bits) afin que le casting puisse « prendre un jour de congé ».

S’exprimant sur This Morning, il a révélé que les producteurs emmenaient le casting hors du complexe à la plage pendant quelques heures.

Il a déclaré: « Ils ont un jour de congé par semaine.

« Ce qui se passe, c’est que cela leur donne une journée pour nettoyer la villa et vous enlevez vos micros et normalement nous allons à la plage et nous nous détendons.

« Quand tu enlèves tes micros, tu n’as pas le droit de parler de quoi que ce soit à voir avec la série ou les couples, tu dois parler de la vie à la maison, tu es surveillé par un faucon aigle, par les producteurs, parce qu’ils ne veulent pas que vous parliez de quoi que ce soit qui se passe.

Kem a ajouté: « Vous pouvez tous vous asseoir et discuter, mais ils font très attention à ce dont vous parlez car ils veulent le garder pour que tout le monde à la maison puisse le voir et le voir en vidéo.

« Mais en même temps, c’est leur journée pour nettoyer la villa, tout faire, vous donner un jour de congé et vous avez le temps de vous détendre et de ne pas être si intense. »

4 Elle a révélé que les caméras sont camouflées dans l’environnement afin que les acteurs ne les remarquent pas

4 Georgia a également admis qu’ils avaient dîné assez tard parce qu’ils filmeraient des scènes de nuit après 23 heures. Crédit : Érotème

4 Elle a révélé qu’elle était entrée dans la villa à 3h30 du matin et qu’elle avait apprécié la nourriture qu’on leur avait donnée. Crédit : Érotème

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island