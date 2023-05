La star de Love Island parle de la relation entre Ekin-Su et Davide après des rumeurs de « tromperie »

La star de LOVE Island, Indiyah Polack, s’est ouverte sur la relation entre ses copains Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti suite à des rumeurs de « tricherie ».

Le Sun a révélé qu’Ekin-Su, 28 ans, avait affronté un modèle rival à propos d’une aventure présumée avec son amant italien – qualifiant la femme de « putain de laitier ».

Éclaboussure

Ekin-Su et Davide de Love Island ont été secoués par des rumeurs de « tricherie » le mois dernier[/caption] Alamy

Dans les messages, Ekin-Su a accusé Harriet Wilson, 24 ans, de « coucher avec mon petit ami » et l’a avertie : « Vous avez terminé ».

Mais un peu plus d’un mois plus tard, la paire semble avoir franchi un cap – avec Indiyah, 24 ans, disant qu’ils sont bien placés.

S’adressant exclusivement à The Sun, Indiyah a déclaré: « La semaine dernière, Dami et moi étions chez Davide et Ekin, ils vont très bien – chaque couple a ses hauts et ses bas mais ils vont très bien. »

Lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient de retour sur la bonne voie, elle a répondu: « Oui, ils sont de retour sur la bonne voie.

« Ils ne vont pas se séparer », a-t-elle ri.

« Je n’ai pas le temps de croire les rumeurs, quand tu es occupé et que tu profites de la vie et que tu as des amis et de la famille autour de toi, tu n’as pas le temps d’écouter les rumeurs. »

À l’époque, Ekin-Su visait également le modèle Instagram Phoebe Wintle après avoir trouvé des SMS des femmes sur le téléphone de Davide.

Elle a eu une dispute avec le beau gosse italien Davide, craignant qu’il n’ait eu un rendez-vous avec Harriet et Phoebe à Manchester.

Selon des initiés, Ekin-Su aurait maintenant forcé Davide à couper tous les liens avec Harriet.

Des amis proches du mannequin insistent cependant sur le fait qu’il ne s’est rien passé entre eux.

Un ami a déclaré: « Harriet est complètement mortifiée d’avoir été entraînée dans ce drame.

«Elle est catégorique, rien ne s’est passé entre eux et qu’ils ne sont vraiment que des amis.

« Tout cela est un peu bouleversant et on lui a dit qu’Ekin avait obligé Davide à couper tous les liens avec elle – elle n’est donc pas suivie et bloquée sur les réseaux sociaux.

« Harriet espère juste passer à autre chose maintenant et mettre tout cela derrière elle. »

Instagram