La star de Love Island montre une incroyable transformation corporelle trois mois après avoir quitté la villa

Une star de LOVE Island a montré son incroyable transformation corporelle après avoir quitté la villa.

Charlie Radnedge est apparu dans la série de téléréalité à succès de cette année, mais n’a malheureusement pas duré longtemps ni trouvé l’amour dans la villa.

Instagram/@charlieradnedge/

La star de Love Island, Charlie Radnedge, en a montré quelques-uns avant les clichés[/caption]

Instagram/@charlieradnedge/

La star a révélé son impressionnante transformation corporelle[/caption]

Érotème

Le Londonien de 28 ans travaille dans le développement immobilier et est célibataire depuis trois ans.

Il a depuis montré son impressionnante transformation corporelle dans une publication sur les réseaux sociaux.

Charlie pose dans le miroir dans divers selfies miroir avec des cheveux plus foncés et montre son physique impressionnant, mais ensuite dans une vidéo séparée à la fin du montage, il entre en scène pour révéler un physique plus ciselé.

Charlie peut être vu debout au bord de la piscine pour ses débuts en transformation corporelle et tient ses bras derrière son dos alors qu’il pose pour la caméra.

The Love Islander a déclaré à sa légion de fans que la transformation lui avait pris trois mois et a partagé qu’il “se sentait maigre”.

Il a écrit : « 6 kg de différence. C’est très simple quand vous savez quoi faire et comment le faire – déficit calorique marginal, régime riche en protéines, maintenir des charges lourdes.

Les fans et amis de Charlie ont adoré ses clichés corporels, avec la co-vedette de Love Island, Antigoni Buxton, écrivant: “Jheeze”.

La star de Made In Chelsea, Miles Nazaire, a commenté les emojis de feu, et un fan a écrit : “Tu es sexy de toute façon.”

Avant d’entrer dans la villa, il a dit qu’il voulait apporter une nouvelle personnalité à l’émission de rencontres à succès.

Charlie a déclaré: «Je suis une personnalité assez différente des gars là-dedans. Je dirais que je suis assez direct et franc.

« Je suis aussi une personne assez détendue. Je pense que je vais apporter de bonnes vibrations à la villa.

Il a expliqué qu’il était célibataire à l’époque et a admis qu’il était heureux d’être seul, mais qu’il était également prêt à s’installer.





Charlie a déclaré : « Je suis très heureux tout seul. J’aime faire des choses par moi-même et avoir mon propre espace. Je n’ai pas besoin de quelqu’un d’autre pour me rendre heureux.

“Si j’entre dans une relation, je veux que ce soit quelque chose qui ajoute à nos deux vies, plutôt que ce dont dépend mon bonheur.

“Je suis probablement à l’âge où la prochaine relation sérieuse, ce sera celle-là, je pense, donc je veux être sûr.”

TVI

Charlie a admis que sa prochaine relation sérieuse “sera ça”[/caption]