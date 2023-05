La star de Love Island méconnaissable alors qu’elle montre un «nouveau visage» après une opération controversée des yeux de renard

Une bombe de LOVE Island est restée méconnaissable après avoir subi une opération controversée des yeux de renard.

Mollie Salmon, 23 ans, a opté pour la procédure – semblable à un lifting par fil – qui remonte les extrémités des sourcils vers le haut.

Rex

mollie_salmon/Instagram

Mollie a présenté ses «nouveaux yeux» dans un cliché supprimé depuis[/caption] tiktok/@molliesalmon_

Mollie a dit à ses fans qu’elle avait subi l’intervention en Turquie[/caption]

La maquilleuse a dévoilé le premier cliché de son nouveau look sur une photo Instagram – qui a depuis été supprimée.

Il a été téléchargé après que Mollie a riposté aux trolls qui ont affirmé que l’opération lui ruinerait le visage.

La star – qui est arrivée à la télévision dans la Casa Amor de Love Island en 2022 – peut être vue avec un bandeau noir lui effleurant le visage.

Ses joues semblent nettement plus enseignées tandis que ses yeux semblent levés aux extrémités, changeant complètement de forme.

Elle a pris son selfie à l’aide de son miroir et a ajouté la légende : « Nouveaux yeux ».

Plus tôt ce mois-ci, Mollie s’est envolée pour la Turquie pour subir une opération des yeux de renard, en la documentant sur TikTok.

Elle a partagé un clip d’elle-même 24 heures après l’opération, l’air contusionnée et enflée.

« Récupération de la chirurgie des yeux de renard, le processus de guérison est un voyage », a-t-elle légendé le message.

Sur son compte Instagram, elle a révélé qu’elle était passée sous le bistouri chez Mono Cosmetic Surgery en Turquie.

Bien qu’ils soient clairement enthousiasmés par son nouveau look, les trolls ont rapidement affirmé que le choix de la chirurgie de Mollie ne se terminerait pas bien.

L’un d’eux a écrit: « Chirurgie des yeux d’insectes. »

Un autre a fait remarquer: « Je n’aurais jamais subi de chirurgie oculaire dans un million d’années. »

Mais Mollie n’allait pas laisser les ennemis gagner car elle a posté un autre clip révélant les résultats finaux de son opération.

Elle a écrit: « En lisant tous mes commentaires disant que j’ai ruiné mon visage avec la chirurgie des yeux de renard. »

Portant des lunettes de soleil noires, elle a mimé le son : « J’ai pleuré un peu plus tôt et j’ai pleuré un peu la nuit dernière, mais je ne pleure pas maintenant et je pense que pour ça, je vais si bien. »

Les experts en chirurgie oculaire Optimax ont fait le point sur la tendance de la chirurgie oculaire du renard.

Ils déclarent que la procédure est la suivante: «Lorsque le bord extérieur de votre sourcil est soulevé pour s’étendre vers le haut plutôt que de suivre l’arcade sourcilière naturelle.

« Cela soulève les coins de vos yeux et la peau autour de la zone, imitant un lifting et une blépharoplastie avec ce qui a été appelé une » chirurgie mini-invasive « . »

Pourtant, lançant des avertissements sur les effets secondaires, ils ont ajouté: «La défiguration n’est pas rare chez les patients opérés de l’œil du renard, car la guérison varie d’une personne à l’autre.

« Il n’y a aucun moyen de savoir comment votre corps réagira aux petits crochets sur les fils souples de silhouette, ou à être tiré par des fils AOP.

« Les ondulations et les plis cutanés sont des effets secondaires connus de la chirurgie des yeux de renard, tout comme l’infection et l’encapsulation. »

tiktok/@molliesalmon_

La star de la télévision a riposté aux fans qui ont critiqué son opération[/caption] Instagram

Mollie, photographiée avant la chirurgie, a eu les extrémités de ses sourcils levés[/caption]