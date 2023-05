La star de Love Island, Maura Higgins, montre une incroyable transformation capillaire lors de l’événement Kardashians

MAURA Higgins a montré une transformation capillaire impressionnante en assistant à un événement Kardashians aujourd’hui.

L’élégante star de Love Island, 32 ans, a montré son look super élégant et ses longues épingles tout en marchant bras dessus bras dessous avec un copain.

INSTAGRAM

Maura Higgins suintait de style alors qu’elle montrait ses longues mèches[/caption] INSTAGRAM

Maura a bien regardé ses serrures lors de l’événement Kardashians[/caption] INSTAGRAM

La star a associé son look à des gants en cuir[/caption]

Maura a étendu ses mèches brunes normalement longues pour leur permettre de cascader jusqu’à sa taille.

Elle a enfilé un blazer rose et des talons assortis pour sa journée, et a opté pour des collants pour compléter le look.

Toujours aussi glamour, Maura a opté pour un beau maquillage pour aller avec ses mèches ultra-longues.

Elle a également accessoirisé avec des gants en cuir et a pris une photo de la tenue à l’arrière d’un taxi.

« Belle perruque Janice, de quoi est-elle faite ? « Les poils de la poitrine de ta mère ! » » Maura a légendé son cliché.

Dans une poignée de photos, Maura a montré ses mèches alors qu’elle posait devant un camion Kardashians.

Elle a également photographié une photo des sous-verres et des menus Kardashian, ainsi qu’un verre de vin.

La meilleure amie de Maura, Molly-Mae Hague, 24 ans, a répondu à son message en écrivant: « Oh wow », avec un emoji langue.

Une autre personne a écrit : « OBSÉDÉ par ça, vous deux, les tenues !! »

Et un troisième a écrit: « Oh mon Dieu, tes cheveux sont incroyables. »

La sortie de Maura survient après qu’elle a retrouvé Molly-Mae lors de son voyage d’anniversaire.

Maura a pris la pose derrière Molly-Mae qui a montré un sourire radieux à la caméra.

Le message était sous-titré en disant: « Quelles sont les chances que ma dame vienne au même restaurant ce soir en s’asseyant juste derrière moi. »

Maura a récemment suscité des spéculations sur une romance lorsqu’elle a été repérée avec le double cascadeur de Chris Hemsworth, Bobby Holland.

La star de télé-réalité a été aperçue avec Bobby devant le restaurant Chiltern Firehouse, à Marylebone.

Essayant désespérément de protéger son visage des caméras, Maura avait l’air incroyable dans une tenue entièrement noire associée à une paire de bottes assorties.

INSTAGRAM

Maura et Molly-Mae réunies dans un restaurant ce week-end[/caption]