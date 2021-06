La star de Love Island, Lucie Donlan, dit que les masques jetés tuent la faune et soutient la campagne Sun

THE Sun’s Mask Force a été un énorme succès.

L’appel – qui fait partie de notre campagne Green Team – aide à empêcher que les couvre-visages à usage unique se retrouvent dans la mer et tuent la faune.

Lucie Donlan soutient la campagne The Sun’s Mask Force Crédit : Olivia West / News Group Newspap

Vous avez rempli nos boîtes de recyclage dans les magasins Morrisons. Les masques sont transformés par l’entreprise de recyclage ReWorked en bancs, matériaux de construction et plus encore.

Ici, nous entendons un ex-Love Islander et éco-militant sur l’importance de se débarrasser correctement des masques.

La campagne Sun’s Mask Force a eu une excellente réponse

Lucie Donlan

JE SENS que la façon dont les choses se passent, les enfants ne verront que des animaux marins étonnants tels que les dauphins et les requins dans leurs livres d’histoires.

Je veux que les générations futures aient les expériences que j’ai eu la chance d’avoir avec notre incroyable faune.

Au cours de la dernière année, j’ai vu tellement plus de masques à usage unique jonchés autour de Newquay, où je vis, et dans l’océan.

Je pense que les habitants des villes ne réalisent pas que tout ce qu’ils laissent tomber finit souvent par se retrouver dans la mer, puis sur nos plages.

Ils ne verront toute l’étendue des dégâts que lorsqu’ils viendront ici en vacances.

Lucie dit qu’il est si triste de voir des animaux se battre pour leur vie après avoir consommé du plastique Crédit : Olivia West / News Group Newspap

Je travaille avec The Sea Life Trust dans son sanctuaire de Gweek et il y a eu de plus en plus de bébés phoques qui ont été endommagés par les déchets.

C’est incroyablement triste. Tant d’animaux sont échoués sur notre plage avec du plastique dans l’estomac.

Ils voient ces masques à usage unique et les mangent parce qu’ils pensent que c’est de la nourriture.

Le plastique se coince dans leur ventre, ce qui bloque leur système digestif et ils meurent de faim. C’est juste horrible.

Je veux que les gens sachent que nettoyer les plages est une bonne chose.

Je veux qu’ils sachent que traîner sur les plages puis ramener ses déchets à la maison est une bonne chose.

Je veux que les gens aiment nos plages. Si vous aimez le surf, faites-le, et si vous apercevez des déchets, ramassez-les et ramenez-les à la maison.

Recyclez vos masques dans les poubelles spécialisées de The Sun chez Morrisons.

Rejoignez la « Green Team » de The Sun et sauvez la planète APPORTER des changements simples au quotidien peut faire une GRANDE différence pour la planète. Et nous voulons que vous et votre famille rejoigniez l’équipe verte de The Sun – notre révolution écologique. Il peut sembler accablant de savoir comment jouer un rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, mais nous vous montrerons les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour lutter contre le changement climatique – avec l’aide de l’initiative mondiale « Count Us In ». Et nos mesures simples vous aideront même à ÉCONOMISER de l’argent pour que le budget de votre ménage aille plus loin. Nous vous aiderons à réduire le gaspillage alimentaire, à isoler votre maison, à créer de délicieux repas respectueux de la planète et à prendre des mesures simples pour réduire votre empreinte carbone. Nous voulons que vous alliez en ligne pour vous inscrire à autant de nos engagements spéciaux de l’équipe verte que vous pouvez gérer et un calculateur spécial vous montrera combien de carbone vous économiserez personnellement. Cela ne vous coûtera pas un centime, mais le total que vous et votre famille économiserez sera ajouté au total global « Comptez sur nous » et la plateforme vous soutiendra à chaque étape du processus. Alors tapotez ici promettre.

Nous avons tellement de beaux animaux autour de nous et ce serait incroyable si chaque personne faisait sa part pour les protéger et les garder en sécurité.

Je suis très ému par ce genre de choses mais en même temps ça me met vraiment en colère de voir ces pauvres oiseaux de mer s’emmêler dans les masques.

Beaucoup de gens ne réalisent pas qu’ils peuvent se coincer dans les sangles des masques. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils mourront de faim.

Il ne vous reste plus qu’à prendre vos masques à usage unique, les mettre à la poubelle et ensuite ils seront recyclés.

Ils en font des choses incroyables, comme des bancs de parc pour les enfants à l’école – ça va être génial à voir.

Veuillez l’intégrer à votre boutique hebdomadaire.