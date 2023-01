La star de Love Island, Lana Jenkins, révèle comment elle n’a pas postulé pour rejoindre l’émission et a été approchée par les patrons de l’émission

La star de LOVE Island, Lana Jenkins, n’est pas étrangère à la célébrité après avoir déjà participé à l’émission à succès ITV Benidorm.

Mais la beauté blonde de 25 ans n’avait aucune intention de postuler pour la série télé-réalité à succès, jusqu’à ce qu’elle soit approchée par les patrons d’ITV.

Lana a révélé qu’elle avait été approchée par les patrons de l’émission[/caption]

Lana a révélé: “J’ai été approchée et ça a été tellement incroyable dès le départ.

“Je n’avais pas pensé à faire la série avant cela, je travaillais juste et je ne l’avais pas du tout en tête.”

Mais quand elle a eu l’opportunité de jouer dans l’émission de rencontres, c’était une évidence pour la jeune fille née à Luton.

Elle a poursuivi: “Quand c’est arrivé, j’ai pensé:” OK, c’est une opportunité que peu de gens ont et je suis célibataire ”

“Je pense que je suis encore jeune, alors j’ai pensé pourquoi ne pas aller chercher quelque chose et trouver quelqu’un de cette façon.”

Avant d’accepter cependant, Lana a demandé l’aide de sa mère, avec qui elle dit être “très proche”.

Sa mère l’a encouragée à participer, mais ils ont parlé des avantages et des inconvénients de la série.

Lana a partagé: “Ma mère, elle a dit que c’était incroyable, et a demandé ‘quand aurez-vous jamais une opportunité comme celle-ci.’

«Ma mère a dit que je devais penser à tout, mais nous nous sommes assis et avons discuté à ce sujet, mais les avantages sont innombrables. Je suis tellement reconnaissant.

“Tout le monde – mes amis et ma famille – étaient tous tellement à bord, et le voulaient pour moi et ont soutenu ma décision.”

Discutant de sa renommée la plus connue, Lana a révélé qu’elle n’avait que six ans lorsqu’elle a fait ses débuts à la télévision.

Elle a déclaré: «Dans mon travail de maquilleuse, j’ai travaillé avec de nombreuses célébrités. De plus, quand j’avais 6 ans, je vivais en Espagne et j’étais dans un épisode de Benidorm en tant que figurant.

Lana rejoindra le professeur d’éducation physique Kai Fagan et l’étudiante en sciences biomédicales Tanya Manhenga, 22 ans, dans le manoir sud-africain.

Parlant de la découverte de la romance dans la série, elle a déclaré: “Je tombe amoureuse rapidement.

“J’ai tendance à savoir assez tôt si je pourrais tomber amoureux de cette personne et puis, tant que tout va bien, je lui dirai probablement que je l’aime dans environ une semaine.”

L’île de l’amour revient aux écrans le lundi 16 janvier sur ITV2