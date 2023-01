La star de Love Island laisse entendre qu’il revient à la villa sous forme de bombe

La star de LOVE Island, Joseph Garratt, a laissé entendre qu’il reviendrait dans la série.

Joe, qui est apparu dans l’émission en 2019, a taquiné ses abonnés: “Des nouvelles très excitantes arrivent demain et oui, cela peut impliquer une certaine île.”

L’année dernière, Adam Collard a surpris les téléspectateurs en faisant un retour choc dans l’émission pendant l’été.

Il n’a pas réussi à avoir beaucoup d’impact par rapport à sa première participation au programme, car il s’est rapidement associé à Paige Thorne et n’a causé aucun chaos.

Le couple s’est séparé peu de temps après avoir quitté la villa, Adam étant impliqué dans des allégations de tricherie.

Les fans se demandent si la même chose se produira dans cette série et divers anciens insulaires ont laissé entendre qu’ils pourraient également participer.

Joe, qui est apparu sur Love Island en 2019, est célibataire depuis avril 2021, date à laquelle il s’est séparé du mannequin américain Desiree Schlotz.

L’entrepreneur en sandwich est sorti avec sa co-star Lucie Donlan après avoir quitté la villa – avant de passer à Frankie Essex lors d’une brève apparition de Towie en 2020.

Il était plus récemment lié à la star d’EastEnders Maisie Smith, mais a insisté sur le fait qu’ils n’étaient que des amis.

Joe, qui est maintenant un créateur numérique, pourrait participer au podcast Love Island plutôt que de se rendre en Afrique du Sud.

Il a cependant partagé une photo de lui-même dans une piscine dans un endroit chaud.

Jusqu’à présent, trois bombes sont entrées dans la villa pour faire bouger les choses en seulement trois jours.

Tom a depuis volé Olivia à Will – le laissant en danger et les débutants Zara et David sont prêts à ébouriffer les plumes alors qu’ils choisissent les insulaires à ce jour.