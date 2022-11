La star de Love Island, Joanna Chimonides, est restée choquée alors que l’acteur hollywoodien se glissait dans ses DM

La star de LOVE Island, Joanna Chimonides, s’est ouverte sur son choc après qu’un célèbre acteur américain se soit glissé dans ses DM.

La superbe star est devenue célèbre lors de la saison cinq de l’émission de rencontres, et elle est actuellement célibataire et a admis être “heureuse” avec sa propre entreprise.

Mais cela n’a pas empêché des visages célèbres de se glisser dans ses messages, dont une personne qui a complètement pris la belle blonde par surprise.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Joanna a partagé: “Il y avait quelqu’un deux semaines et je ne peux pas nommer de noms mais oh mon Dieu, il vient d’Amérique et c’est un acteur célèbre.

“En fait, j’ai fait un TikTok et j’ai choisi entre certaines personnes et j’ai continué à choisir cette personne.

“Littéralement la minute suivante, il aimait toutes mes photos et mes histoires deux semaines de suite. Puis il s’est glissé dans mes DM et l’a ensuite non envoyé.

Joanna a poursuivi: «Je pensais à un, comment m’as-tu trouvé, et deux ne me taquinent pas. Je serais allé de l’avant à 100% avec ça.

Mais la star a également déclaré qu’elle appréciait la vie de célibataire et a partagé: “Je grince des dents à sortir ensemble en ce moment. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi.

“J’ai tellement l’habitude d’être seul et c’est tout ce que je vois pour le moment, c’est vraiment mauvais. Mais je suis tellement concentré sur le travail en ce moment et tout ce que je veux faire, c’est me concentrer sur mon travail et me concentrer sur moi.

«Je veux entrer dans un bon endroit où je peux consacrer du temps et des efforts à une relation. Je pense qu’en ce moment, je ne serais pas capable de tout mettre en relation amoureuse.

Et le travail acharné de Joanna a porté ses fruits, la star partageant sa joie d’apparaître dans la publicité officielle de Noël pour JD.

La campagne est ancrée dans des scénarios authentiques et réels – du JD dans le centre commercial local au lieu de rencontre ultime pour adolescents, le « JD Arcade » – où la concurrence et les achats de Noël sont monnaie courante.





Parlant de son implication dans la publicité, qui est nommée “King of the Game”, Joanna a déclaré : “C’était absolument incroyable.

“J’ai fait celui de l’année dernière et quand j’ai découvert que je le ferais encore cette année, j’ai pleuré, j’étais tellement heureux. C’était une arcade massive avec différents étages et tout était absolument incroyable.

« JD est une marque incroyable. J’adore le deux pièces Nike, c’était la tenue parfaite pour ça.

“En travaillant avec eux, ils vous investissent en tant que personne et vous regardent et disent” que pouvons-nous voir chez cette personne “et c’est ce que j’aime chez eux.

“Ils sont comme une famille pour moi et ils investissent également dans de plus petits influenceurs, ce qui est incroyable.” “Roi du jeu” lance dans les magasins JD, les centres commerciaux et les rues commerçantes pour tous vos essentiels de mode sportive ce Noël.