La star de Love Island, Jazmine Nichol, semble méconnaissable après une transformation majeure

La star de LOVE Island, Jazmine Nichol, a été aperçue très différente après une transformation majeure.

La star de la télévision – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière – s’est rendue sur son Instagram avec un nouveau cliché.

TVI

Jazmine a participé à Love Island l’année dernière[/caption] Instagram

Elle s’est pomponnée pour un claquement montrant ses cheveux blonds[/caption]

Bombshell Jazmin, 21 ans, est apparu sur Love Island l’année dernière pendant seulement quatre jours après avoir échoué à trouver l’amour et à se mettre en couple.

La star de Love Island est apparue avec des mèches brunes foncées pendant son passage dans le programme, alors qu’elle épatait avec son look époustouflant.

Cependant, Jazmine a été vue avec des mois TRÈS différents après son passage à la villa.

La bombe de Casa Amor a troqué ses cheveux noirs naturels contre des mèches blondes alors qu’elle posait pour de nouvelles photos sensuelles.

Jazmine a enfilé une robe noire moulante qui montrait son décolleté époustouflant pour les clichés.

Elle a laissé ses nouvelles mèches blondes couler dans son dos en vagues lâches, alors qu’elle était assise dans sa chambre pour les photos.

La star a complété son look avec des talons hauts noirs alors qu’elle se maquillait avec un visage plein de maquillage.

Elle avait l’air très différente de son apparence fraîche et de ses tresses brunes de la série estivale de la série.

Cela vient après que Jazmine a révélé qu’elle avait besoin de visites quotidiennes à l’hôpital après avoir souffert d’une terrible maladie après son apparition dans la villa.

Elle a raconté comment elle s’était retrouvée avec une septicémie potentiellement mortelle qui l’avait vue « virer au gris » et « vomir de manière incontrôlable ».

Lors d’une nouvelle séance de questions-réponses, l’ancienne bombe de Casa Amor a donné aux fans une mise à jour sur sa peur de la santé.

Elle a déclaré: «Physiquement, je guéris, mais je dois avoir des rendez-vous quotidiens à l’hôpital – je ne sais pas combien de temps cela durera, mais je sais que je suis entre de bonnes mains.

“Mentalement, c’est beaucoup à comprendre d’avoir sa vie devant les yeux à 21 ans. Mais j’ai le meilleur système de soutien et des gens qui me surveillent tous les jours.

« Je commence à faire des réunions d’affaires et à reprendre une routine. Très reconnaissant d’avoir eu cette seconde chance dans la vie.

Jazmine a partagé la nouvelle effrayante de son contact avec la mort, écrivant sur Instagram: «Je me suis senti mal aux premières heures de mardi matin et j’ai été transporté à l’hôpital plus tard dans la journée.

“En attendant d’être vu, mon état s’est rapidement détérioré pour devenir ce que je sais maintenant être une septicémie.

“S’il n’y avait pas eu la réflexion et l’action rapides d’un membre du personnel qui a remarqué à quel point j’étais malade, les choses auraient pu être très différentes.

“En quelques minutes, j’avais viré au bleu/gris et je vomissais de façon incontrôlable.

« Ma tension artérielle était de 70/30. C’est à ce moment-là que les médecins ont informé ma famille que j’étais gravement malade.

“J’ai eu la chance de bénéficier des soins les plus incroyables et j’ai été rapidement branché à des intraveineuses contenant des antibiotiques et des fluides.

“Les résultats sanguins ont montré que j’avais développé une septicémie – si rapidement que cela s’est produit en quelques minutes.”