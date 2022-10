La star de Love Island, Jacques O’Neill, sort avec un superbe influenceur scandinave – alors que l’ex Paige se sépare d’Adam Collard

La star de LOVE Island, Jacques O’Neill, sort avec un superbe influenceur norvégien.

Le joueur de rugby, 23 ans, s’est rapproché de la star de télé-réalité et blogueuse Isabel Raad, qui vit actuellement avec lui à Manchester.

La paire a été repérée à un événement ensemble hier[/caption]

Le couple a été aperçu à l’aise ensemble hier lors d’une rencontre, avec des sources disant “qu’ils ont un réel potentiel”.

L’initié a déclaré: “Isabel est vraiment célèbre en Norvège et a un énorme public.

“Elle s’est vraiment bien entendue avec Jacques et aime passer du temps avec lui au Royaume-Uni.”

Ils ont ajouté: “Isabel est souvent ici et ses amis pensent que les choses pourraient être sérieuses.”

Isabel a participé à l’émission de télé-réalité américaine Paradise Hotel en 2015 et compte maintenant plus de 300 000 abonnés sur Instagram.

Elle est sortie avec le designer Jack Beaumont pendant près de deux ans, mais ils se sont séparés au cours de l’été.

La superbe Isabel a clairement exprimé ses sentiments à propos de Jacques lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram récemment lorsqu’elle a été interrogée sur son insulaire préféré.

Elle a répondu : “Bien sûr toi bébé”, et a tagué le rugbyman dans le post.

Jacques est devenu célèbre au cours de l’été lorsqu’il est apparu sur Love Island.





Il était en couple avec Paige Thorne mais a décidé d’arrêter de manière sensationnelle de suivre Casa Amor.

Dans des scènes déchirantes, Jacques a fondu en larmes en disant à Paige qu’il l’attendrait, mais a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas rester.

Juste un jour plus tard, Paige s’est recoupée avec Adam Collard, qui est entré comme une bombe, et elle est restée avec lui pour le reste de la série.

Il dira plus tard de cette sortie : « Les deux premières semaines de mon expérience ont probablement été les plus heureuses depuis très longtemps.

“D’un autre côté, les deux dernières semaines ont été sans aucun doute les pires que j’aie jamais ressenties de ma vie.

“Je me sentais de plus en plus mal chaque jour et si je ne partais pas quand je le faisais, j’avais peur de ne jamais retrouver mon état normal.”

Le Sun a contacté Jacques et Isabel pour un commentaire.

La main de Jacques pourrait être vue dans son récent message alors qu’elle passe du temps à Manchester[/caption]

Isabel est connue pour la télé-réalité en plus d’être blogueuse[/caption]

Jacques était en couple avec Paige dans la villa[/caption]