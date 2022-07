La star de Love Island, Jack Keating, révèle un rituel de villa TRÈS bizarre que personne ne connaît et qu’on ne voit jamais à la télévision

Jack Keating de LOVE Island a partagé un fait bizarre sur la villa qui se passe pendant les repas.

Le fils de 23 ans de la légende de la musique Ronan Keating est allé à l’émission de téléréalité emblématique pendant le segment Casa Amor, mais est parti après un bref passage après avoir échoué à se coupler avec un autre insulaire.

Inconnu, clair avec bureau photo

Jack Keating a révélé une règle de villa bizarre qui se produit pendant les repas[/caption]

Rex

Malgré son manque d’amour, Jack a été un grand succès dans la série et a depuis admis qu’il aurait aimé discuter davantage avec Danica Taylor.

Parlant de son expérience, Jack a révélé un fait surprenant sur l’émission lors d’une conversation exclusive avec The Sun.

Il a déclaré: «Les gens me posent toujours des questions sur la nourriture et ce que nous mangeons toute la journée, et pour le petit-déjeuner, vous faites des choses vous-même, donc il y a des choses comme les céréales, puis la restauration est ce qu’ils font pour le déjeuner et le dîner.

«Mais en fait, pendant ces repas, les gars s’assoient séparément des filles pour manger, donc il n’y a pas de conversation ou quelque chose comme ça. Vous êtes tenu à l’écart.

En savoir plus sur Love Island Tu peux répéter s’il te plait? Les fans de Love Island disent tous la même chose alors qu’Adam Collard fait une remarque sur une fille Jacques est de retour Jacques de Love Island repéré pour la première fois depuis qu’il a quitté la série

“C’était vraiment intéressant parce que je n’avais aucune idée de ce qu’allait être la situation alimentaire.”

Jack a également déclaré qu’ils utilisaient la piscine pendant l’émission, mais que cela n’était pas souvent montré car ils devaient retirer leurs micros.

La star irlandaise a également admis qu’il retournerait dans la villa un peu comme l’ancien insulaire Adam Collard.

“Avec le retour d’Adam, je pourrais venir aussi, on ne sait jamais”, taquina Jack, ajoutant: “Ne jamais dire jamais, comme je l’ai dit, je ne l’exclurais pas et ce serait bien de recommencer.





“J’aimerais continuer comme une bombe et voir si ce serait différent de le faire de cette façon.”

On a dit à l’origine à Jack qu’il allait être un Bombshell, c’est-à-dire quelqu’un qui entre dans la villa principale et qui a plus tard une chance de savoir avec qui il aimerait se coupler.

Cela sépare effectivement un couple qui est ensemble dans la villa.

Jack a déclaré: “J’ai découvert une semaine avant que je sois censé y aller, j’allais être à Casa.”

Mais les téléspectateurs ont frappé après que Jack ait passé un minimum de temps à l’écran, malgré le fait qu’il se soit bien entendu avec Paige.

Il a déclaré: «Je voulais y aller et ne pas jouer avec les caméras, je voulais être authentique avec moi-même et, espérons-le, ne pas changer ma personnalité et j’espère que cela transparaîtra devant la caméra.

“De toute évidence, je n’ai pas vraiment eu beaucoup de temps d’antenne, je n’ai pas vraiment trouvé l’amour là-dedans non plus, mais je suis heureux de dire que je suis resté fidèle à moi-même, que je ne me suis pas trop changé pour les caméras.”

Érotème

Jack a dit que les garçons et les filles de la villa s’asseyaient à part quand ils mangeaient, car c’est la règle[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Jack est le fils du chanteur Ronan Keating[/caption]