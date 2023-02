La star de Love Island, Jack Keating, décroche un grand rôle d’acteur dans l’émission ITV après la renommée de la téléréalité

La star de LOVE Island, Jack Keating, a décroché son prochain rôle à la télé – et ce n’est pas à la télé-réalité.

La star irlandaise et fils du musicien Ronan Keating a obtenu un rôle d’acteur dans une émission ITV, après avoir trouvé la gloire dans l’émission de rencontres à succès l’été dernier.

La star de Love Island, Jack Keating, a décroché un rôle d’acteur dans une émission ITV[/caption] TVI

Jack a rejoint Love Island lors du segment Casa Amor de l’émission l’année dernière[/caption]

Jack, 23 ans, qui travaillait auparavant dans le marketing des médias sociaux, envisage même une carrière d’acteur après avoir décroché son nouveau rôle et espère se tourner vers les savons à l’avenir.

L’émission à laquelle il participera est Stand Up Sketch Show, et une source a déclaré au Sun que la star aux cheveux roux était “excitée” à l’idée de s’aventurer dans le monde du théâtre et de la comédie.

Ils ont poursuivi: “Jack n’a jamais rien fait de tel auparavant. Tout est nouveau pour lui.

“Il était super nerveux mais depuis que le tournage a commencé, il a vraiment commencé à l’apprécier.

“Son rêve serait de décrocher un rôle dans un feuilleton national ou dans un grand film.”

Et Jack travaille également aux côtés de noms de comédie très célèbres sur l’émission ITV, notamment Seann Walsh et Joel Dommett.

Jack est entré dans Love Island pendant la partie Casa Amor du spectacle, mais n’a pas réussi à trouver l’amour.

Jack est le fils unique du premier mariage de Ronan avec sa femme Yvonne avec les sœurs Missy et Ali.

Ronan et Yvonne se sont séparés en 2015. et le chanteur a ensuite eu deux enfants, Cooper et Coco, avec sa femme actuelle Storm.

Le père de Jack, Ronan, 45 ans, a exprimé son soutien à son jeune fils dans l’émission dans un message de deux mots sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram, le chanteur irlandais a republié l’annonce de Love Island de son fils, en écrivant: “Allons-y”.

Parlant de son père avant de se rendre à la villa, Jack a déclaré: «Il surveillera certainement quand je serai dessus.

“Il bourdonne pour moi, mon père et moi sommes très proches, nous sommes les meilleurs amis.”

Jack espère décrocher un rôle dans un feuilleton national[/caption]