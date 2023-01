La star de Love Island, Haris, a l’air totalement différente dans de jolis clichés de retour

La star de LOVE Island, Haris Namani, a l’air totalement différente dans une sélection de jolis clichés rétro.

Le vendeur de télévision, 21 ans, de Doncaster est l’un des célibataires sexy qui participent à la série d’hiver de cette année de l’émission ITV2.

Haris est actuellement en quarantaine en Afrique du Sud avant le lancement ce lundi.

Le garçon du Nord espère trouver l’amour dans la villa emblématique, après avoir échoué à trouver The One lui-même.

Les choses s’améliorent pour Haris car il impressionnera certainement les dames avec son sourire effronté, ses abdos hard rock et ses bras musclés.

Mais dans une vieille photo datée de 2016, Haris a l’air très différent avec des mèches bouclées et un visage de bébé.

Dans un autre, Haris a l’air très élégant avec une chemise bleue et ses cheveux coiffés avec du gel pour les cheveux.

ITV n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par The Sun.

Haris est un garçon confiant qui veut trouver l’amour.

Parlant de participer à l’émission, il a déclaré à ITV : « Je suis différent, je suis un gars unique, ma façon d’agir ; confiant, pas maladroit, surtout avec les filles.

« Je suis amical, je suis aussi très respectueux.

“Quiconque me rencontre, je ne pense pas qu’il ait quelque chose de mal à dire sur moi. Je ne leur donne pas cette mauvaise impression de dire : « Oh, je ne veux plus lui parler.

Je n’ai jamais trouvé l’amour. Je pense que c’est l’émission qui peut m’aider.

“C’est la meilleure opportunité pour moi de trouver la fille et de trouver la bonne. Je n’ai évidemment pas trouvé le bon moi-même.

Les fans de Love Island ont supplié les patrons de mettre l’ex de Haris dans la villa comme une bombe après qu’il ait été accusé de l’avoir “larguée” avant le spectacle.

Le mannequin Courtney Hodgson affirme que Haris est le “plus grand joueur de jeu” alors qu’elle s’est précipitée pour commenter ses photos promotionnelles, quelques minutes seulement après son annonce hier.

Courtney, 23 ans, a fait rage: “Nous n’étions au pays des merveilles d’hiver qu’il y a six semaines avec ma famille.”

Dans un autre commentaire, elle a ajouté: “Le plus grand joueur de jeu en cours, me quittant pour une émission de télévision et je l’ai appelé dès la seconde où il m’a quitté.”

En réponse aux affirmations, ITV a déclaré: “Tous les insulaires entrant sur Love Island sont célibataires et recherchent l’amour.”

Love Island est diffusé ce lundi à 21h sur ITV

