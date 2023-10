La star de Love Island, Georgia Steel, se déshabille en bikini à fleurs lors de son escapade ensoleillée

GEORGIA Steel était superbe alors qu’elle grésillait en bikini.

Georgia, 25 ans, qui est apparue dans l’émission de rencontres à succès en 2018, était superbe lorsqu’elle posait sur les réseaux sociaux.

Instagram

Georgia Steel a grésillé en un instant à couper le souffle[/caption] Instagram

La star était superbe dans cet ensemble floral[/caption]

La beauté brune était magnifique alors qu’elle montrait son physique tonique dans un deux pièces à motifs floraux.

On la voyait poser avec un bol de pâtes qu’elle s’apprêtait à prendre une bouchée.

Sa toile de fond semblait être un superbe lac bleu et une verdure fleurie.

George a complété le look avec un chignon sensuel et a rayonné devant la caméra.

Elle a écrit en légende : « Bon appétit ».

Les fans ont afflué vers les commentaires pour partager leurs éloges, avec un écrit : « Oh wow, regarde-toi. »

Un deuxième a écrit : « Fille de rêve ».

Un autre a ajouté : « Tellement beau. »

Un troisième a écrit : « Okay wow girl. »

« Vous rêvez absolument », a sonné un autre.

Elle est devenue célèbre pour la première fois en participant à la quatrième série de Love Island.

La star est depuis apparue dans Celebrity Coach Trip aux côtés d’Alexandra Cane – avec qui elle est devenue amie dans l’émission de rencontres ITV en 2018.

En mai dernier, Georgia a présenté un nouveau moteur flashy à ses 1,6 million de followers sur Instagram.

Elle a légendé la photo : « Je suis arrivée à la maison avec mon nouveau bébé. »

Elle a partagé un aperçu de sa magnifique maison à York dans laquelle elle a emménagé plus tôt cette année.

Georgia a ensuite utilisé les réseaux sociaux pour remercier The Luxury Bed Company d’avoir conçu sa salle de cinéma et son canapé en disant : « Ils m’ont aidé avec chaque centimètre de ma vision. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers eux.

L’ancienne personnalité d’ITV2 a récemment été stupéfaite dans un bikini bleu lors de vacances ensoleillées.

PA : Association de presse

La Géorgie participe à l’ITV Palooza[/caption]