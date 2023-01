La star de Love Island, Gemma Owen, a l’air complètement différente alors qu’elle modélise la nouvelle gamme PLT

GEMMA Owen a montré un côté très différent d’elle-même en modélisant sa première collection Pretty Little Thing.

La cavalière de dressage, 19 ans, avait l’air bien loin de la jeune femme guindée qui est apparue sur Love Island au cours de l’été – embrassant un look beaucoup plus sexy.

Dans les nouveaux clichés, Gemma est vue en train de prendre une gamme de poses sensuelles tout en modelant un body découpé, un pantalon moulant et des hauts courts.

Ses copains célèbres se sont précipités pour lui dire à quel point elle était incroyable, avec Paige Thorne écrivant: “Unreal”.

Tasha Ghouri a commenté: “Gem you look STUNNNNNIN!” et Danica Taylor a dit: “Bravo petite fille .”

D’autres l’ont comparée à Megan Fox dans les images alors qu’ils jaillissaient de leur fierté d’elle.

Sa collection vient après que The Sun a révélé qu’elle avait quitté Luca Bish – avec la star de Grime Bugzy Malone, de son vrai nom Aaron Davies.

Gemma et Luca, 23 ans, se sont séparés en novembre, trois mois après leur couple sur Love Island.

Et des amis ont raconté comment Gemma était maintenant tombée amoureuse de la star de Manchester, Aaron.

Une source a déclaré: “Gemma et Aaron ont eu quelques rendez-vous au cours des dernières semaines.

“Ils ont dit à leurs amis les plus proches qu’ils sortaient ensemble et semblent vraiment heureux ensemble.

“Gemma et Aaron gardent leur relation hors de la vue du public pour l’instant parce que c’est le début.

“Il est vraiment amoureux d’elle et a clairement expliqué ce qu’il ressentait.

“Tout est très nouveau et excitant pour eux deux, mais ils y vont lentement.”

Gemma a révélé qu’elle s’était séparée du poissonnier Luca en novembre, deux mois seulement après la fin de Love Island.

La star de télé-réalité, qui est la fille de l’ancien footballeur anglais Michael, a déclaré qu’après leur rupture, elle avait trouvé cela “difficile”.

Gemma a déclaré: “Ces dernières semaines, comme traverser n’importe quelle rupture, ce n’est pas agréable. Ce n’est pas un bon moment.

« Mais dans l’ensemble, je vais bien. Je m’en sors et je m’occupe. »

