La star de Love Island fond en larmes alors que son bébé se débat après des visites à l’hôpital

La star de LOVE Island, Amy Hart, a fondu en larmes après que son bébé se soit retrouvé en difficulté après plusieurs visites à l’hôpital.

L’homme de 31 ans et son fiancé Sam Rason ont accueilli bébé Stanley au monde en mars.

Amy Hart est émue en expliquant la peau de son fils Stanley

Amy a donné naissance à Stanley en mars

Depuis qu’elle est maman, Amy – qui a participé à Love Island en 2019 – a partagé son parcours sur les réseaux sociaux.

Plus tôt dans la journée, la star de télé-réalité a avoué qu’elle avait eu une « panne » alors qu’elle discutait sur son histoire Instagram.

Amy a déclaré : « Comme vous pouvez le voir, mon visage est un peu enflé. J’ai eu ma première panne aujourd’hui.

« Sept mois et un jour et la première panne est arrivée.

« Comme quand je dis dépression, je veux dire que tu sais que tu ne peux pas arrêter de pleurer… mais j’en reparlerai plus tard. »

La nouvelle maman a expliqué plus tard ce qu’il en était.

Amy a ajouté : « La dépression était que la peau de Stanley autour de son cou était tellement mauvaise en ce moment et son corps allait bien maintenant et ses yeux allaient et s’éteignaient bien, mais sa peau autour de son cou était tellement mauvaise.

«J’étais vraiment en colère contre le monde parce que j’avais l’impression d’avoir tout fait, comme si j’étais allé deux fois chez le médecin généraliste, je suis allé chez A&E, j’ai été littéralement dans des pharmacies du monde entier.

«J’ai dépensé des centaines d’euros en traitements, j’ai pris des bains d’avoine, j’ai tout fait et tout le monde m’a embrouillé en disant que vous savez, c’est juste un bébé téméraire et maintenant, j’en suis au point où il est évidemment vraiment très mal à l’aise. »

Cela survient après qu’Amy ait emmené Stanely à l’hôpital pendant ses vacances au Portugal pendant l’été.

La star de Love Island est devenue « inquiète » après que le tout-petit ait développé des « symptômes » inexpliqués.

Elle a révélé : « Nous avons commencé à nous inquiéter un peu à propos de certaines choses avec Stanley, alors nous l’avons emmené à l’hôpital. Il va bien maintenant.

« C’était un peu effrayant parce que nous sommes allés au triage et ils ont dit qu’un seul d’entre vous pouvait passer, alors j’ai dû y aller seul, mais il va bien maintenant. »

Amy et Sam sont ensemble depuis 2021.

Le couple s’est fiancé le mois dernier.

Amy en photo avec son fiancé Sam