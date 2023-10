Une star de BRIT Love Island est apparue dans un épisode des Kardashians – et elle n’arrive pas à y croire.

Amber Davies, qui a remporté la série 2017 de l’émission de téléréalité ITV2, apparaît dans le dernier épisode des Kardashian dans un crossover bizarre.

Disney+

Amber Davies a fait une apparition dans Les Kardashians[/caption]

Disney+

La star de Love Island et du West End a rencontré Kim K dans les coulisses de Retour vers le futur : la comédie musicale[/caption]

Depuis son triomphe sur Love Island, Amber a repris son travail d’actrice et de chanteuse dans le théâtre musical.

Et c’est grâce à une prestation sur scène en début d’année qu’elle a fini par côtoyer Kim Kardashian à l’écran.

Kim a emmené son fils Saint et quelques amis regarder Retour vers le futur : la comédie musicale lors d’une visite à Londres en mars.

Les stars américaines se sont rendues dans les coulisses pendant l’entracte – avec les caméras en remorque – et ont rencontré les acteurs, dont Amber.

Amber jouait le rôle de Linda Baines, la mère de Marty McFly, dans le spectacle et leur rencontre a maintenant été diffusée lors du dernier épisode de Les Kardashian sur Disney+.

Kim dit en voix off : « Ensuite, Retour vers le futur : la comédie musicale.

« Ma journée a été épuisante mais les garçons passent un bon moment.

« Le casting est si gentil et tellement amusant et tout le monde fait ces drôles de danses TikTok et c’est juste une expérience vraiment cool. »

Amber peut être vue dans l’épisode posant pour des clichés avec Kim, Saint et le reste de ses co-stars, dont son petit ami Ben Joyce, qui joue Marty.

A l’époque, elle s’était exclamée auprès de ses fans sur Instagram : « Un intervalle que je n’oublierai pas de sitôt. Maman, j’ai réussi.

Cependant, Amber – qui participe à la prochaine série de Dancing On Ice – a ressenti un léger ressentiment à l’égard du costume qu’elle portait lorsqu’elle a rencontré Kim.

Elle était vêtue de la jupe et du cardigan froissés de son personnage, ainsi que d’une chemise blanche, alors qu’elle se blottissait à côté de la méga star américaine pour leur photo ensemble.

Amber a ensuite gémi à ses fans : « Des sacs sous les yeux et une combinaison rembourrée.

« C’est le fait que Kim Kardashian m’a vu habillé comme ça. »

Elle a ajouté sarcastiquement : « Prêt pour le Met Gala. »

Disney+

Amber n’arrivait pas à croire qu’elle avait rencontré Kim alors qu’elle portait une combinaison matelassée.[/caption]

Disney+

Kim « épuisée » n’a fait que des éloges à l’égard d’Amber et de ses co-stars[/caption]

Rex

Amber participe à la prochaine série de Dancing On Ice[/caption]