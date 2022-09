La star de Love Island étourdit en bikini à peine là en vacances en Espagne

La star de LOVE Island, Tyne-Lexy Clarson, a montré son corps incroyable dans une série de nouveaux clichés en bikini.

Tyne-Lexy, 25 ans, était une insulaire lors de la troisième saison de l’émission après être entrée dans la villa le septième jour, mais elle a été larguée peu de temps après son arrivée.

La beauté était une vision dans ses photos de bikini alors qu’elle se penchait vers la caméra dans un numéro bleu qui arborait des visages souriants.

Elle portait ses longues mèches alors qu’elle se tenait devant une piscine et affichait sa silhouette tout en courbes.

La star de Love Island, Tyne-Lexy, a enfilé des lunettes de soleil et arborait un maquillage glamour, et en un deuxième clin d’œil, la star de télé-réalité s’est emparée de son derrière.

“Quelle est votre couleur préférée?” la superbe star a demandé aux fans, auxquels ils ont répondu en la comblant de compliments.

Une personne a écrit : « Fou », tandis qu’une autre a ajouté : « Tu es tellement parfaite.

Tyne-Lexy a également partagé un autre cliché de bikini dans un bikini orange fluo avec des chaînes de corps en or enroulées autour de son ventre.

La star a enfilé un chapeau de paille et a porté ses mèches en vagues lâches pour sa nouvelle photo glamour.

Elle a également opté pour des bottes à motifs marron et a dit aux fans que ce n’était “pas [her] premier rodéo », dans une légende très appropriée.

Tyne-Lexy a été ouverte sur sa transformation corporelle dans le passé et a partagé qu’elle avait perdu 8 livres en seulement six semaines il y a quelques années.





La star de télé-réalité a perdu trois pouces de sa taille et est passée de la taille 12 à 10, et a partagé à l’époque: “J’aime vraiment laisser tomber mes cheveux en vacances. J’étais dehors jusqu’à 5 heures du matin la plupart des nuits et je suis tombé dans le piège classique des fêtards qui consiste à se gaver de plats à emporter sur le chemin du retour.

“Les vacances étaient à la fin de l’été et quand je suis rentré à la maison, je suis monté sur la balance et j’ai été horrifié de voir que j’avais pris 8 livres et que les hauts de muffins étaient revenus.”

La star, qui a choisi de faire de l’exercice trois fois par semaine pour perdre le poids qu’elle voulait, a ajouté: “C’était idiot de devenir fou cet été après avoir travaillé si dur pour se mettre en forme, mais j’ai un régime vraiment sain qui Je vis le reste de l’année.

“Je fais partie de ces femmes qui ont accumulé de la graisse autour de ses hanches et de ses fesses, donc si je prends ne serait-ce qu’une petite quantité de poids, cela se voit vraiment sur mon corps.”

