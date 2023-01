La star de Love Island étourdit avec la transformation des cheveux quelques jours avant la diffusion de la nouvelle saison

Une star de LOVE Island a stupéfié avec sa transformation capillaire saisissante quelques jours avant la diffusion de la nouvelle série.

Shannon Singh, 24 ans, est apparue dans l’émission en 2021 et a continué à épater les fans avec ses publications glamour sur les réseaux sociaux.

Maintenant, la beauté écossaise a changé ses cheveux en ajoutant une frange et a partagé un look dans une tenue noire chic.

Les mèches brunes de Shannon étaient maintenues avec sa frange encadrant magnifiquement son visage alors qu’elle enfilait un gilet et une veste noirs révélateurs.

La star a sous-titré le cliché avec une chaîne d’emojis de cœur d’amour noir, et les fans étaient impressionnés par le look.

Une personne a écrit : « Tu as l’air irréel », tandis qu’une autre a dit : « Tu es magnifique comme d’habitude ! .”

L’émission télévisée à succès Love Island ornera les écrans de télévision des gens et alimentera les flux Twitter au début de 2023.

Les initiés ont révélé que Love Island commencera le lundi 16 janvier 2023 – coïncidant parfaitement avec Blue Monday.

Une source a déclaré: «Les patrons de Love Island ont prévu que le spectacle commence le lundi bleu – ce qui ne manquera pas de donner aux fans un énorme coup de pouce par une journée aussi sombre.

Les séries à succès ITV2 et ITVX reviennent pour leur série d’hiver avec la nouvelle animatrice Maya Jama à la barre pour la toute première fois.

The Sun a révélé en exclusivité comment elle succéderait à Laura Whitmore en 2022.

Maya a déclaré: «J’ai toujours été une si grande fan de Love Island et je suis tellement excitée d’animer l’une des émissions préférées du pays! J’ai hâte d’entrer dans la Villa pour rencontrer tous les insulaires.

Et selon certaines rumeurs, un concurrent apparaîtrait dans l’émission à succès.

La beauté intelligente Tanya Manhenga devrait diriger le casting de Winter Love Island cette année.





L’étudiant en sciences biomédicales, 22 ans, est pressenti pour se pavaner dans la toute nouvelle villa en Afrique du Sud dans quelques jours.

Parallèlement à ses études, Tanya est une étoile montante dans le monde de l’influence avec plus de 11 000 abonnés sur Instagram et a déjà travaillé avec de grandes marques telles que boohoo, les chaussures Simmi et les chaussures Ego.

Et la jeune fille de Liverpool compte la finaliste de l’été Indiyah Polack parmi ses amis en ligne.

Une source a déclaré: “Tanya est vraiment tout, elle est intelligente car elle est magnifique et elle semble être l’une des insulaires les plus populaires de cette série.”

Love Island revient en janvier sur ITV2 et ITVX

