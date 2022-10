La star de Love Island et Towie, Elma Pazar, insiste sur le fait qu’elle n’abandonnera «jamais» son travail malgré la renommée de la télévision

ELMA Pazar a insisté sur le fait qu’elle n’abandonnerait “jamais” son travail de jour malgré la renommée d’avoir joué dans Love Island et The Only Way Is Essex.

Le joueur de 29 ans est initialement apparu dans l’émission de rencontres ITV2 en 2019 avant de rejoindre Towie d’ITVBe pour sa dernière série.

Mais hors écran, Elma travaille comme technicienne des cils et elle n’a pas l’intention de quitter l’industrie de la beauté.

Elle a dit : « J’adore ça. C’est mon pain et mon beurre. Les cils seront toujours mon pain et mon beurre. C’est ce que j’apprécie.

“J’aime parler aux gens et mâcher l’oreille de quelqu’un pendant que je fais ses cils. Pour moi, c’est parfait.

Elma – qui s’était précédemment confiée au Sun à propos de sa romance naissante avec la co-vedette James ‘Diags’ Bennewith – a ajouté au Mirror : “J’ai eu beaucoup de chance et j’ai l’impression que les cils prennent beaucoup de ma journée et je Je vis et respire l’entreprise.

Confessant que James a jusqu’à présent résisté à ses avances, Elma a déclaré: “J’ai eu un truc intermittent avec Diags – eh bien, je dis ça mais ce n’est pas comme si quelque chose ne s’était jamais passé parce que ce n’était pas le cas – mais je l’aime fondamentalement, et il ne rend pas la pareille.

Ne perdant pas espoir, la superbe star a déclaré: “C’est censé être mais ça n’a tout simplement pas été.”

On pense que Diags est actuellement célibataire et il a révélé en juin de cette année qu’il était prêt à s’installer.

Il a expliqué: «Quand vous arrivez à mon âge, vous voulez penser à trouver quelqu’un de bien.





“Soyez amis d’abord. Les gens disent qu’il n’y a pas de zone d’amis, mais vous pouvez en faire quelque chose de bien.

Laissant entendre qu’il espérait plus qu’une amitié avec Elma, Diags a poursuivi: “Elma est adorable. Je l’aime”