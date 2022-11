La star de Love Island est stupéfaite en découvrant un copain co-star au lit avec sa mère

La star de LOVE Island, Chris Taylor, a été stupéfaite en découvrant son copain co-star Michael Griffiths au lit avec sa maman.

Heureusement, tout n’était pas comme il semblait – le farceur, 32 ans, filmait un sketch hilarant avec son colocataire pour une publicité Direct Line.

La mère de Chris Taylor au lit avec Michael Griffiths[/caption]

Chris a crié “maman ours” après les avoir “attrapés au lit ensemble”[/caption]

Le couple s’est impliqué dans la vidéo hilarante[/caption]

Michael lui a dit : “ce n’est pas ce à quoi ça ressemble”, tandis que la mère de Chris a expliqué : “Nous examinions des devis de comparaison de voitures sur un site Web de comparaison de voitures.”

Mais ce n’est pas avant que Chris ait fait irruption ensemble sous les couvertures, le faisant crier : « MA PROPRE MÈRE ?! .”

Partageant la vidéo amusante sur Instagram, Chris a écrit : « Une chose que j’ai découverte récemment, c’est que la confiance est importante de nos jours.

“On ne peut même pas faire confiance à certains scélérats pour arroser votre cactus pendant que vous partez en retraite de yoga pendant une semaine et que votre mère reste dans votre chambre pendant UNE NUIT parce qu’elle a du travail à proximité le lendemain et qu’elle est allergique aux taies d’oreiller d’hôtel et trouve le savon “inconfortablement adhérent”

“Une chose que je sais depuis un moment, c’est que @directlineuk n’est pas sur des sites de comparaison, donc en fait ce n’est vraiment pas un alibi solide si vous envisagez de séduire la mère de votre pote… des conseils pour ça .”

Chris a ajouté en plaisantant: “Mise à jour sur ce sujet, Mac et ma mère se sont enfuis à Guadalajara. Les papas fulminent.

L’ancien pompier Michael est connu pour être un joueur vedette de la télé-réalité.

Il a été couplé avec Amber Gill sur Love Island avant de la jeter sans cérémonie.





Il s’est enfui avec Joanna Chimonides avant de lui briser le cœur aussi.

Pendant ce temps, Chris a entretenu une relation avec Maura Higgins après la fin de Love Island.

Peu de temps après leur séparation, Maura est devenue publique avec son ex Giovanni Pernice, l’appelant “celui”.