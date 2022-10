La star de Love Island est méconnaissable avec ses cheveux rose vif

Une star de LOVE Island a été aperçue méconnaissable avec des cheveux rose vif dans un nouveau cliché sur les réseaux sociaux.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2019 – a montré son nouveau look dans un joli selfie.

On pouvait voir Amber Gill faire la moue pour la caméra alors qu’elle lui demandait s’ils pensaient qu’elle était “mignonne” avec les cheveux roses.

La gagnante de la télé-réalité Amber, 25 ans, a enfilé une perruque rose avec un pull rose assorti alors qu’elle posait à la maison mercredi soir.

Elle laissa les cheveux roses – qui avaient été légèrement bouclés – tomber doucement autour de son visage et sur sa poitrine alors qu’elle prenait un selfie.

Sans maquillage, Amber a sous-titré le cliché aux côtés d’emojis rougissants : « Tu penses que je suis mignonne ? Oui ou non. Oui?”

Cela vient après qu’Amber ait cessé de participer à Celebrity SAS: Who Dares Wins quelques jours seulement après le début du programme Channel 4.

Depuis lors, elle a déclenché des rumeurs de romance avec une actrice de la BBC – après être devenue bisexuelle plus tôt cette année.

Le gagnant de Love Island a été aperçu en train de laisser des icônes Emoji séduisantes sur le profil Twitter de Teddy Edwardes récemment.

La star d’Unbreakable, 32 ans, qui a également joué dans l’agence Big Proud Party de BBC Three, a été repérée avec Amber à Londres, ce qui a alimenté les spéculations.





L’année dernière, Amber a raconté à quel point elle était ouverte à sortir avec des femmes après avoir admis qu’elle était attirée par elles dans un tweet.

Les fans aux yeux d’aigle ont repéré les commentaires taquins d’Amber alors qu’elle écrivait sur le profil de Teddy: “J’adore sortir avec des personnes âgées parce que, de manière réaliste, à votre grand âge, vous devez être la personne la plus grande et la plus mature, je ne suis qu’un bébé.”

Teddy, qui a sept ans de plus qu’Amber, a réagi avec un visage sarcastique Emoji – avec Amber ajoutant deux emojis aux yeux de cœur.

Auparavant, Amber a parlé de sa sexualité et a déclaré: “Changer d’équipe a été la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. Regarder des hommes me rend malade. Je ne pouvais plus m’y remettre. »

Elle a également déclaré à Closer Magazine : « Je ne suis pas à 100 % sur les mecs. J’étais énervé à l’époque avec les mecs quand j’ai dit tout ça [on Twitter] mais oui, je suis sorti avec des filles, dans le passé et récemment aussi, c’est super.

« Les filles sont magnifiques ! Avant, je n’avais pas conscience [about my sexuality] et maintenant j’ai la conscience et c’est ce que c’est, je n’ai pas de type; J’aime ce que j’aime.

“Je sors toujours avec des gars, je dis juste que je sors avec qui je veux sortir, quand je veux sortir avec eux – Ce n’est pas si important et je n’aime pas le définir.”