La star de Love Island est horrifiée en découvrant un traqueur caché dans sa voiture et craint qu’un ex ne la suive

La star de LOVE Island, Tyla Carr, a été terrifiée après avoir découvert un dispositif de repérage caché dans sa voiture.

Le mannequin, 30 ans, craignait d’être suivie pendant des mois et a finalement découvert qu’elle était effectivement surveillée.

Tyla Carr a découvert un traqueur dans sa voiture

Un initié a déclaré: « Tyla se sentait vraiment mal à l’aise depuis un moment et a décidé d’enquêter.

« Elle a découvert un tracker sous son siège auto après une longue recherche et craint qu’il n’y ait été placé par un ex petit ami.

«Elle s’était demandé comment il savait où elle était tout le temps et pense maintenant que le traqueur était derrière tout cela.

« Elle a été choquée d’apprendre à quel point c’est courant et veut juste que les gens soient vraiment conscients des risques. »

La beauté brune est devenue célèbre lors de la troisième saison de Love Island et a depuis accueilli un adorable fils nommé Archie, qui a célébré ses quatre ans en décembre.

Elle nous a récemment raconté comment elle partage maintenant son temps entre être une maman adorée et construire sa nouvelle carrière dans le développement immobilier.

Elle a déclaré : « Je me suis lancée dans le développement immobilier. Je suis en train de rénover de nombreuses propriétés, ce qui est passionnant et je prévois maintenant de créer ma propre société de promotion immobilière et de vendre des maisons.

« J’ai été tellement occupé. Je veux passer beaucoup de temps avec Archie cette année avant qu’il n’aille à l’école et développer le côté développement immobilier de ma carrière cette année aussi.

Elle craint qu'un ex petit ami ne soit derrière le traqueur