La star de Love Island est dévastée après la mort d’un ami proche

La star de Love Island, Danica Taylor, a partagé son chagrin après avoir perdu un ami proche.

La jeune femme de 21 ans, qui est devenue célèbre cette année dans la série de l’émission de rencontres ITV2, s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à son amie.

La star de Love Island, Danica Taylor, a parlé de son chagrin après la mort d'un ami bien-aimé

Danica est devenue célèbre sur Love Island cette année

Danica a partagé une vieille photo des deux ensemble posant pour une photo dans un champ.

La star de télé-réalité a écrit: “Je suis sous le choc, repose en paix, mon garçon, une amitié que je chérirai pour toujours RIP.”

Quelques heures avant que Danica ne profite d’une soirée avec les co-stars de Love Island, Antigoni Buxton, 26 ans, et Paige Thorne, 24 ans.

Le trio a fait la fête toute la nuit à Londres.

Plus tôt cette année, Danica a offert un régal aux fans en posant avec un beignet en lingerie rose transparente.

Elle a enfilé la tenue en dentelle pour le cliché racé qui a montré son physique enviable.

Danica a opté pour un maquillage glamour et a porté ses mèches brunes alors qu’elle léchait le glaçage de ses doigts et regardait la caméra.

Dans la légende, Danica a écrit: “D écrou quelqu’un ¿

“Commencez à avoir confiance en votre corps, aimez qui vous êtes, vivez votre forme, aimez votre taille rappelez-vous que les diamants sont de toutes formes et tailles différentes.

Danica a quitté la villa avec Jamie Allen, mais s’est ensuite séparée après avoir embrassé Roman Hackett de Towie.

L’expérience de la beauté dans l’émission était loin d’être facile étant donné qu’elle s’est associée à SIX garçons pour trouver The One.

Danica a montré sa silhouette incroyable dans un body en dentelle