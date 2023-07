CREW sur Love Island ne peut pas attendre la fin de la série ce soir – au milieu des gémissements des «mauvaises attitudes» des candidats.

Les huit finalistes auraient liquidé le personnel de l’émission ces derniers jours avec leurs « bouffonneries intitulées ».

Rex

TVI

Le couple a une cote de 8/11[/caption]

Whitney Adebayo et Lochan Nowacki, tous deux âgés de 25 ans, sont les favoris pour remporter le premier prix de 50 000 £.

Ils affrontent Tyrique Hyde, 24 ans, et Ella Thomas, 23 ans; Sammy Root et Jess Harding, tous deux âgés de 22 ans ; et Zach Noble, 25 ans, et Molly Marsh, 24 ans.

Mais une source d’ITV a déclaré que la conduite de certains avait « plongé du nez » depuis qu’ils avaient atteint la finale, un insulaire étant accusé d’avoir bu de l’alcool supplémentaire.

Un initié a déclaré: «Cela a été un long été pour certains membres de l’équipage de Love Island et ils se sont plaints de l’attitude des huit dernières stars.

«Ils ont frotté les gens dans le mauvais sens.

« L’un d’eux a même été accusé d’avoir volé de l’alcool. Tout est devenu un peu idiot.

« C’est comme s’ils savaient que la fin est en vue et qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. »

L’épisode de ce soir devrait être regardé par des millions de personnes.

Mais la dixième série de l’émission a attiré en moyenne environ 2,7 millions de téléspectateurs par épisode, soit environ la moitié de l’audience en 2019.

ITV a déclaré que l’émission avait vu le plus grand public de 16 à 24 ans sur une chaîne commerciale depuis la Coupe du monde et avait été diffusée 300 millions de fois.

Un porte-parole a déclaré au Sun: «Tous nos insulaires cette année ont été fantastiques.

« Notre objectif est la finale et la célébration d’une série d’amour. »

TVI

Ella Thomas est en finale avec Tyrique Hyde[/caption] Rex Rex TVI

Le couple a une cote de 25/1[/caption] TVI

Jess Harding est en finale avec Sammy Root[/caption] TVI

Le couple a une cote de 7/2[/caption]