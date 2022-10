La star de Love Island échange ses numéros avec une énorme star de savon

TOUS les yeux étaient tournés vers l’ancien Love Islander Antigoni Buxton aux National Television Awards – y compris, semble-t-il, ceux du beau gosse d’Emmerdale Jurell Carter.

L’acteur, qui joue Nate Robinson dans le feuilleton d’ITV, a été aperçu en train de flirter avec la chanteuse Antigoni lors de l’after-party VIP qui s’est tenue au Brent Civic Center de Wembley, et à la fin de la nuit, ils ont même échangé leurs numéros.

Une source me dit : « Antigoni est magnifique et définitivement le genre de Jurell. Il l’a essayé avec elle pendant un bon moment et a été ravi quand elle lui a donné ses coordonnées.

“Ils sont tous les deux chauds et célibataires, mais il est basé dans le nord et elle est à Londres, donc sortir ensemble pourrait être délicat.”

Elle peut toujours le courtiser par téléphone en utilisant sa voix sexy. . .

« J’adorerais faire un podcast. Il ne s’agit pas seulement de moi, il s’agit aussi d’aider les autres qui traversent cette épreuve.

