La star de Love Island échange le Royaume-Uni contre l’Australie alors qu’il commence une nouvelle vie avec sa petite amie dans une émission de télévision

Une star de LOVE Island échange sa vie au Royaume-Uni contre l’Australie avec son ancienne petite amie insulaire.

Le fermier Will Young se dirige vers Down Under avec Jessie Wynter alors qu’elle retourne dans son pays d’origine.

Instagram

Jessie retourne en Australie – et elle emmène Will avec elle[/caption] Getty

Le couple est fermement concentré sur leur relation depuis qu’ils ont quitté la villa[/caption]

Jessie, 26 ans, avait déjà partagé ses inquiétudes. Will, 23 ans, ne pourrait pas la rejoindre à l’autre bout du monde lorsqu’elle a quitté le Royaume-Uni en raison de l’expiration de son visa.

Mais la superbe brune s’est rendue sur Instagram aujourd’hui pour révéler qu’ils iraient ensemble.

Et Jessie a raconté aux fans comment son homme l’avait surprise avec la nouvelle.

Elle a écrit: «J’étais absolument dévastée à l’idée de laisser Will ici au Royaume-Uni à cause de ses engagements professionnels.

« Buttttt, il m’a surpris avec sa réservation de vol et IL VIENT AVEC MOI A bientôt Australie .”

Jessie a poursuivi: «Je suis absolument tombée amoureuse du Royaume-Uni et de cet homme, mais cela fait presque 6 mois que je ne suis pas à la maison.

« Je suis tellement reconnaissante de m’être sentie si bien accueillie et aimée ici au Royaume-Uni et je suis si triste de quitter Buttt, je suis tellement excitée de rentrer enfin chez mes amis et ma famille ET de pouvoir montrer @farmer_will_my home! ! »

Will a partagé la nouvelle de son histoire et a ajouté: « Je vais officiellement en Australie BABBBBBYYYYYY. »

Depuis qu’ils ont quitté la villa Love Island en Afrique du Sud plus tôt cette année, Jessie et Will ont évité la scène habituelle de la fête des stars de la réalité pour une vie tranquille dans sa ferme.

Jessie avait précédemment déclaré au Sun : « Nous n’avons pas vraiment fait la fête, nous avons juste passé des moments sains à la ferme.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’amour et du soutien que nous avons reçus sur les réseaux sociaux. Je pense juste que c’est si beau.

« C’est vraiment important d’être ensemble les premiers mois car ça peut être intense pour les couples.

« Mais se concentrer sur nous et faire ce qui est le mieux pour notre relation fonctionne pour nous. »