La star de Love Island donne un coup de tête à Davina McCall dans un affrontement bizarre dans les coulisses – laissant le présentateur furieux

Une star de LOVE Island a donné un coup de tête à Davina McCall lors d’un étrange affrontement dans les coulisses des National Television Awards.

La favorite de la réalité – qui est devenue célèbre en 2021 – a déclaré qu’elle s’était accidentellement heurtée à la star avant de monter sur scène.

Millie a admis qu’elle avait accidentellement donné un coup de tête à Davina[/caption] Getty

Millie Court s’est assise avec son amie Chloe Burrows pour le dernier épisode de son podcast, Chloe Vs the World Show, cette semaine.

Rejoint par l’ancienne star de The Only Way Is Essex Pete Wicks et Sam Thompson de Made in Chelsea, Millie, 25 ans, a fait un aveu maladroit.

Elle a raconté au groupe choqué comment elle avait donné un coup de tête à Davina, 55 ans, dans les coulisses des NTA quelques mois seulement après Love Island.

La star a admis qu’elle avait laissé la présentatrice « assez p **** d » alors qu’elle la cognait avec la tête avant qu’elle ne soit sur scène.

Une Millie embarrassée a expliqué: «Nous venions de sortir de Love Island, donc tout était vraiment frais, et nous avons été invités aux NTA.

« Donc, nous sommes dans les coulisses et nous attendons de continuer, et Davina McCall entre et elle est comme devant nous. »

« Sans réaliser qu’elle marchait vers moi, j’ai laissé tomber quelque chose et elle est partie comme ça et je lui ai donné un coup de tête », a-t-elle dit en imitant Davina penchée en avant.

« Big Mills, putain de Big Mills », a plaisanté Sam, 30 ans, à propos de l’incident, tandis que Pete, 35 ans, a répondu: « Maintenant, nous savons pourquoi vous vous appelez Big Mills. »

« Vous énervez les gens ! Elle a foutu en l’air, n’est-ce pas ? » dit Sam.

À quoi Millie, riant et rougissant, a répondu: « Elle était assez p****d », insistant sur le fait qu’elle n’est pas tombée.

« Tu ne baises pas avec Big Mills », a déclaré Pete, se moquant de la situation. «Tu veux venir à moi et à Love Island? Parce que Big Mills va vous foutre en l’air ! Pour qui diable pensez-vous que vous êtes Davina McCall ?! »

Les fans ont inondé les commentaires de rire alors qu’ils qualifiaient le moment de « si drôle », envoyant des dizaines d’emojis rieurs.

Cela vient après que les fans aient eu peur pour Millie Court et Liam Reardon nouvellement réunis après qu’ils soient partis en vacances ensemble.

La paire gagnante de l’émission de matchmaking s’est séparée l’été dernier, mais a semblé confirmer qu’ils donnaient une autre chance.

Millie a parlé de l’accident dans les coulisses[/caption] YOUTUBE

Millie et Chloé ont été rejoints par Sam et Pete sur le podcast[/caption]