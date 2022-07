La star de Love Island dit qu’Adam Collard “joue à un jeu” après s’être associé à Paige

Une ANCIENNE star de Love Island a critiqué Adam Collard comme “jouant à un jeu” après s’être associé à Paige Thorne.

Ikenna Ekwonna, qui a été larguée de l’émission ITV2 le mois dernier, a admis qu’il avait suivi le drame depuis chez lui.

La star de Love Island, Ikenna, 23 ans, a profité de ses histoires Instagram pour donner son avis sur le récent drame de la villa majorquine.

Il a invité ses abonnés à lui poser des questions lors d’une courte session de questions-réponses sur son séjour à la villa, qui s’est terminé le mois dernier.

« Mini-questions-réponses ? Pour me divertir pendant ce voyage », a demandé Ikenna à ses fans, auxquels l’un d’eux a écrit : « Adam joue Paige ! ».

Ils ont évoqué l’action plus tôt cette semaine qui a vu Paige, 24 ans, s’associer à la bombe Adam, 26 ans, après que son ancien partenaire Jacques O’Neill ait décidé de s’éloigner de la villa.

Adam et Paige s’étaient entendus avant le départ de Jacques, 23 ans, mais semblaient s’être de plus en plus impliqués de manière romantique.

« Il n’est pas là pour s’installer ! le fan a fulminé contre Ikenna, auquel il a admis qu’il pouvait voir leur point de vue.

“Je l’entends, tu sais,” répondit Ikenna. “Trouve toujours un peu bizarre qu’il soit là-dedans, mais il n’a rien fait pour montrer qu’il n’aime pas Paige.”

Cela vient après que les fans de Love Island aient révélé qu’ils ne pouvaient pas ignorer l’habitude “ennuyeuse” de Paige – cela les avait distraits.





Une vidéo publiée sur TikTok a révélé son comportement curieux – car ils n’ont pas remarqué comment elle secouait la tête chaque fois qu’elle parlait.

Maintenant, c’est tout ce que les fans peuvent voir, et cela les distrait de ce que Paige dit chaque fois qu’elle parle à la caméra.

Un téléspectateur a écrit: “lol quelqu’un a mentionné que Paige secouait la tête quand elle parlait et maintenant je ne peux pas le voir.”

Un deuxième a déclaré: «Je ne peux pas dé-voir la tête bancale de Paige. C’est tout ce à quoi je pense, j’en ai marre de voir la tête de Paige bouger autant.

Un autre a ajouté: “Depuis que j’ai vu le TikTok, je ne peux pas voir les secouements de tête que Paige fait après chaque phrase ugh!”

Ailleurs, la famille de Paige a désactivé les commentaires sur ses réseaux sociaux dans le but d’arrêter le “train de la haine” contre la star de Love Island.

Elle a été soumise à des messages ignobles sur Instagram et Twitter après s’être associée à la bombe Adam Collard cette semaine.

Paige a reçu une réaction choquante de la part de certains fans qui s’attendaient à ce qu’elle suive Jacques O’Neill et quitte la villa télé majorquine.

Sa famille est maintenant intervenue et a empêché les fans d’interagir avec ses comptes.

Ils ont révélé aujourd’hui : “Comme certains d’entre vous l’ont déjà remarqué, à moins que Paige ne vous suive, vous ne pouvez plus commenter/envoyer de message/taguer quoi que ce soit.

“Ce n’est que pour quelques jours pour prendre le train de la haine, ce n’est pas juste pour Paige, moi-même ou sa famille et ses amis de lire, alors mieux vaut le bloquer tous ensemble !

“Tellement fière de Paige pour être restée fidèle à elle-même et c’est agréable de voir un sourire sur son visage. Si vous êtes vraiment un partisan de Paige, vous la soutiendrez, peu importe avec qui elle est en couple.