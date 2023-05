Une star de LOVE Island a demandé l’aide de ses fans après que sa chambre d’hôtel ait été « fracassée » avec tous ses biens volés.

Callum Jones, 27 ans, a contacté sa légion d’adeptes à l’étranger tout en partageant une photo des fenêtres de sa chambre d’hôtel.

Callum Jones a demandé conseil car sa chambre d'hôtel à Marbella a été cambriolée

L'amour est, et la star a dit que tout avait été pris

Sur la photo, Callum a écrit : « Quelqu’un a-t-il de l’aide/des conseils à Marbella ?

« Les chambres ont été détruites, tout a été pris, passeports, argent, vêtements. »

Callum n’a pas encore publié une autre mise à jour avec ses fans après l’incident.

La star de télé-réalité passe actuellement du temps à l’étranger et a partagé une photo seins nus en se promenant sur la plage.

Callum, qui est en couple avec la co-star Molly Smith, est devenu célèbre lors de la sixième série de l’émission ITV2 en janvier 2020.

L’année dernière, il a révélé des secrets d’initiés sur la série lors d’une conversation exclusive avec The Sun.

De nombreux téléspectateurs se sont demandé combien de temps était réservé aux insulaires pour s’entendre.

Et l’ancien échafaudeur Callum a expliqué: «Eh bien, vous êtes entouré de gens 24 heures sur 24… donc je veux dire que vous avez autant de temps dans le monde pour être honnête.

« Personne ne vous dit jamais, ne leur parlez pas ou ne faites pas ça.

« Donc, c’est littéralement comme si vous vouliez discuter avec quelqu’un, vous le faites. Personne ne vous arrête.

Callum est entré dans la villa le premier jour en tant qu’original et s’est associé à Shaughna Phillips.

Mais sa tête lui a tourné en quelques jours lorsqu’il a rencontré Molly Smith à Casa Amor.

Plus de trois ans plus tard, Callum et Molly sont plus fortes que jamais.

En 2020, le beau gosse a dit en exclusivité au Sun qu’il pouvait se voir l’épouser après avoir passé le confinement dans la maison familiale de Molly.

Et il semble que les sentiments de Callum n’aient pas changé.

Maintenant, le couple a emménagé dans sa propre maison et possède deux adorables chiens.

Molly Smith et Callum Jones vont bien après s'être rencontrés dans l'émission de téléréalité