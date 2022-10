La star de Love Island, Davide, parle de “disputes” avec Ekin-Su depuis qu’il a quitté la villa

La star de LOVE Island, Davide Sanclimenti, a dévoilé sa relation avec Ekin-Su Cülcüloğlu à l’extérieur de la villa.

Le couple glamour est devenu célèbre après avoir remporté l’émission à succès ITV2 Love Island cet été, et il semble que leur romance soit devenue de plus en plus forte.

Mais Davide, 28 ans, a admis que le couple s’était disputé dans le monde extérieur.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, le beau gosse italien a partagé : « Nous avons eu quelques petites disputes.

“Ils ont duré environ 10 minutes, donc ils n’ont été que de petits.”

Le couple était connu pour ses retombées de villa, dont l’une portait la phrase emblématique de Davide: “Tu es une menteuse, actrice, fous le camp.”

Bickers d’un côté, Davide a également discuté de la relation qu’ils entretiennent les unes avec les autres familles, admettant: “Ma famille aime Ekin, et j’aime beaucoup sa famille aussi, donc nous nous entendons tous très bien ensemble, ce qui est bien.”

Le couple prévoit d’emménager ensemble dans un avenir pas trop lointain, mais Davide a déclaré qu’il était «trop tôt» pour penser au mariage et aux enfants.

“Si vous considérez que la vraie relation a commencé après la villa, cela ne fait probablement que deux mois et demi que nous sommes ensemble, il est donc trop tôt pour le dire.”

En plus de sa relation avec la beauté turque Ekin-Su, 28 ans, Davide s’est également ouvert sur “ne pas être aussi riche que les gens le pensent”.

Davide, propriétaire de la société de chicha haut de gamme S Deluxe Shisha, commercialise son produit dans des lieux haut de gamme du nord-ouest.

Il a été rapporté que la star de télé-réalité est déjà millionnaire, mais Davide insiste sur le fait que c’est loin de la vérité et que son entreprise en est encore à ses balbutiements.

Il a déclaré au Sun lors du lancement de sa nouvelle gamme BoohooMAN : “Quelqu’un gère mon entreprise pour moi en ce moment. Ce n’est pas aussi gros que les gens le pensent – ​​si j’avais eu les millions qu’on m’a fait croire, je ne serais pas allé sur Love Island.





« Mais jusqu’à ce que ce soit rentable, pourquoi ne pas laisser quelqu’un d’autre le gérer pour moi ? Ce n’est vraiment pas beaucoup d’argent.

Depuis qu’il est devenu célèbre dans l’émission de rencontres à succès d’ITV, Davide a été inondé d’offres importantes

Il est maintenant le visage des opticiens Boots et s’est associé aux titans de la fast fashion Boohoo.

En fait, il est tellement occupé qu’il a dû refuser une place sur Dancing on Ice d’ITV.

Il a déclaré: “Ils voulaient que je fasse Dancing On Ice cette année mais j’ai refusé cette fois-ci.

“J’ai tellement de choses à faire et je ne peux pas m’engager dans quelque chose tous les jours et quand je fais quelque chose, je veux le faire correctement.”

La collection de Davide est disponible sur www.boohooman.com.

