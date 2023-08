La star de Love Island confirme qu’elle reprend son travail normal une semaine seulement après avoir quitté la villa

La gagnante de LOVE Island, Jess Harding, a confirmé qu’elle reprenait son travail normal, un peu plus d’une semaine après avoir remporté l’émission.

Jess possède et dirige le salon de beauté Candy Aesthetics, basé à Londres, et propose une gamme de traitements, notamment des produits de comblement et du Botox.

Interrogée par un fan sur instagram si elle reviendrait, la jeune femme de 22 ans a répondu qu’elle le ferait – mais pas à plein temps.

« Je pense y retourner un jour par semaine ou par quinzaine », a déclaré la femme d’affaires à son armée de followers.

Jess a fait allusion à cela la semaine dernière lorsqu’elle a partagé un clip alors qu’elle visitait son salon de beauté et a admis que cela lui avait vraiment manqué.

À côté d’une vidéo de l’endroit, Jess a écrit : « J’ai raté la clinique et le travail.

S’exprimant avant d’entrer dans la villa, Jess a révélé qu’elle avait de grands projets pour sa clinique.

Elle a partagé: «Comme j’ai ma propre entreprise, j’aimerais vraiment travailler de ce côté-là.

« Après le spectacle, j’aimerais créer d’autres cliniques. C’est définitivement mon objectif.

Lundi soir dernier (31 juillet), Jess a remporté Love Island aux côtés de Sammy Root, battant les favoris Whitney Adebayo et Lochan Nowacki, qui ont terminé à la deuxième place.

Ils ont été suivis de près par Ella Thomas et Ty Hyde, et à la quatrième place se trouvaient Molly Marsh et Zachariah Noble.

S’exprimant après la finale, Jess a déclaré: «Gagner, c’est aux anges. Très positif, heureux et bouleversé.

« Je n’ai aucun regret parce que je suis ici aujourd’hui – tu dois embrasser des grenouilles! »

Sammy et Jess ont déclaré qu’ils dépenseraient leurs gains de 50 000 £ lors d’un voyage en Extrême-Orient.

Sammy a déclaré : « J’ai beaucoup mûri. Je suis maintenant en couple et j’ai gagné l’émission – cela a fait de moi un homme maintenant. Nous voulons voyager, nous amuser ensemble.

Jess a ajouté: « Nous ne sommes pas pressés d’avoir une maison. »

Rex