La star de Love Island, Chuggs, est apparue dans Made In Chelsea trois ans avant d’entrer dans la villa

La star de LOVE Island, Chuggs Wallis, est apparue dans Made In Chelsea trois ans avant d’entrer dans la villa de Majorque.

Chuggs – de son vrai nom Oliver – a déjà touché à la gloire grâce à un petit passage à l’émission E4.

La star de Love Island, Chuggs Wallis, est déjà apparue dans Made In Chelsea[/caption]

Le joueur de 23 ans a été repéré par un fan aux yeux d’aigle dans un clip de la série de télé-réalité.

Sur la photo, Chuggs porte une chemise bleue et un badge alors qu’il discute avec une fille lors d’une soirée de speed dating.

Le garçon chic sera vu en train de greffer la bombe de Love Island ce soir après avoir remporté une place dans la programmation de l’émission ITV2.

L’épisode verra la spécialiste des voyages de luxe Rachel Finni, 29 ans, faire de son mieux pour faire connaissance avec les garçons célibataires restants dans la villa avant de choisir de se remarier avec l’un d’entre eux.

Le garçon de Surrey, Chuggs, cherche-t-il à revenir à Made In Chelsea?[/caption]

Avec Brad McClelland et Chuggs laissés sans fille, le dernier insulaire prend son temps pour apprendre à connaître à la fois l’homme d’affaires Chuggs Wallis et l’ouvrier Brad McClelland.

Rachel tient le sort de chacun d’eux entre ses mains, avec qui elle ne choisit pas de s’associer dans 24 heures étant brutalement larguée.

En plus d’impressionner les fans à la maison avec son apparence à couper le souffle, la beauté incontestable de Rachel n’est pas passée inaperçue des garçons.

Rachel a le pouvoir de garder Chuggs dans la villa ce soir[/caption]

Chuggs ne perd pas de temps pour faire connaissance avec la nouvelle fille[/caption]

« Avec les gars ici, qui a attiré votre attention ? » Rachel est invitée à son arrivée par son compatriote insulaire Kaz, mais la nouvelle fille garde ses cartes à portée de main.

« Ce serait révélateur », dit-elle, avant d’être emportée par Chuggs, qui ne perd pas de temps à faire des compliments.

« Tu es super confiant – j’aime ça. Tu es fougueuse », lui dit-il, essayant désespérément de la convaincre avant le recouplage.

« Je suis. Pourquoi ne pas être confiant ? Quel est le pire qui puisse arriver ?” Rachel répond, avant de mettre sa nouvelle date sur place.

Elle demande à Chuggs s’il « se greffe uniquement pour se protéger »[/caption]

« Est-ce que tu me trouves attirant ou est-ce que tu te greffes seulement pour te protéger ? » demande-t-elle brutalement à Chuggs, 23 ans.

Plus tard, Brad prend Rachal à part pour une conversation – avec le couple discutant du type de partenaire qu’ils cherchent à trouver dans la villa.

Suggérant que Rachel est celle qui lui convient, Brad taquine : « C’est pourquoi j’ai commencé à rire quand j’ai vu Jake me regarder.

« Jake a dit: » Je ne pouvais même pas la voir et je pouvais dire qu’elle était votre type à cause de votre réaction « . »

Pendant ce temps, elle prend aussi le temps d’apprendre à connaître Brad[/caption]

Clairement impressionnés par eux deux, Brad et Chuggs poursuivent leur mission pour faire connaissance avec Rachel le lendemain.

« Tu as l’air de bien t’installer. Vous avez un très bon comportement calme », a déclaré Chuggs, diplômé d’Oxford Brookes.

Mais encore une fois, Rachel garde ses sentiments cachés en laissant entendre qu’il n’y a « aucune personne avec qui elle ne s’entend pas » et se sent amicale « avec tout le monde ».

Rachel devra trancher entre les deux garçons célibataires[/caption]

Désespéré de la convaincre, Brad tente sa chance en déposant un baiser sur les lèvres de Rachel lors du défi Undercover Lover.

« C’était un bon baiser compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a-t-il déclaré aux caméras après le verrouillage intime des lèvres.

Mais malgré ses efforts, tout n’est pas encore gagné.

« Je veux apprendre à connaître Chuggs », révèle-t-elle dans le Beach Hut, Chuggs exprimant ses désirs pour la même chose, la qualifiant d' »énergétique » et d' »électrique ».

Brad essaie de la conquérir avec un baiser[/caption]





« Je me vois vraiment bien m’entendre avec elle », dit-il, alors que le temps de Rachel pour décider d’un partenaire approche de plus en plus.

« Cela n’a pas été facile du tout. Je pense que vous êtes tous les deux des gars incroyables à tous points de vue. Je ne peux absolument rien vous reprocher », leur dit-elle plus tard à tous les deux lors du recouplage.

Rachel ne peut en choisir qu’un… alors quel sera leur sort ?

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2 et est disponible sur ITV Hub